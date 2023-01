El llamado de la Asociación de Energías Renovables al Gobierno frente a la transición energética en Colombia

Mejor conocida como SER Colombia, esta entidad le pide al presidente Petro garantías para las empresas del sector de energías renovables no convencionales que invirtieren en el país.

Las recientes polémicas que se han generado en torno al sector energético colombiano, no solo por cuenta de las reservas de petróleo y gas, sino también por el anuncio del presidente Gustavo Petro de tomar posesión de la Superintendencia de Servicios Públicos para controlar el alza en las tarifas de energía, ha convertido en motivo de preocupación frente a la consolidación de la transición energética en el país.

“Voy a asumir, directa y personalmente, el control de las políticas de administración de servicios públicos, en función de la misma ley, para que prime el interés general y del usuario, y no al revés, como ha venido ocurriendo en los últimos años”, dijo el mandatario al dar a conocer la medida adoptada y que ha comenzado a preocupar a las empresas de servicios públicos, donde muchas reciben capital privado, de entidades internacionales, para potenciar sus operaciones.

Sobre el tema, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) emitió un pronunciamiento, en el que resaltó que independientemente de lo que pase, frente a la toma a la SuperServicios por parte del Jefe de Estado, lo más importante es que se mantenga el diálogo y que cualquier acción que se implemente, sea concertada con todos los actores en la cadena de producción y suministro de energía en el país, con el fin de evitar grandes afectaciones a la economía y a la seguridad energética.

Las empresas que hacen parte del sector de las energías limpias o renovables, se encuentran preocupadas debido a la falta de claridad en los mensajes del Gobierno nacional frente al futuro de la industria. Esto, en especial, cuando el mandatario nacional tomó posesión de la SuperServicios para controlar las tarifas de energía. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En sintonía con esa preocupación, la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia, ha realizado un llamado al presidente Gustavo Petro, para que el proceso de transición energética que impulsa el Gobierno entre en una seria discusión nacional; esto con el objetivo de despejar las dudas que actualmente se han posado sobre el tema y, en particular, sobre las inversiones.

Su director ejecutivo, Germán Corredor, sostiene que la transición energética requiere seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, pero, además, reformas estructurales al sector; las cuales, considera deben debatirse y construirse entre todos los actores, buscando eliminar la incertidumbre que pueda frenar el interés de nuevas empresas internacionales que deseen impulsar proyectos de esta naturaleza en territorio nacional.

“Las energías renovables no convencionales son el pilar fundamental del proceso de transición energética justa. Reiteramos que una sociedad movida por el sol, el viento y el agua, como promesa del plan de Gobierno del presidente Gustavo Petro, requiere un desarrollo y entrada masiva de este tipo proyectos”, indicó.

El sector de energías renovables no convencionales le está solicitando al presidente Gustavo Petro que su Gobierno brinde mayores claridades sobre cuál es su propuesta en torno a la transición energética. - Foto: MinEnergía - SEMANA

Señaló el dirigente gremial que el desarrollo de los proyectos enfocados a las energías renovables no convencionales, y que comprometen inversiones importantes tanto públicas como privadas, por lo que si no hay claridades al respecto, es posible que se pueda estar comprometiendo el esfuerzo que en los últimos años se ha venido dando para que al país aterrice capital extranjero en este frente; asegurando así que “sin inversión privada el proceso de transición energética justa no es posible”.

“Las reformas estructurales al sector deben debatirse y construirse entre todos los actores, por lo tanto, es fundamental conocer y debatir los cambios y acciones que pretende impulsar el gobierno buscando eliminar la incertidumbre que pueda frenar las inversiones. Para el presente año se esperan más de 3.000 millones de dólares en inversión que podrían verse paralizados si no hay certeza en las reglas de juego”, recalcó.

Por ello, consideró que los posibles ajustes a la estructura del mercado eléctrico colombiano deben ser públicas y que solo conociendo las propuestas “se pueden dar los debates debidos y discusiones informadas”, insistiendo en que todavía no se ha dado o generado ese espacio para que la industria y la ciudadanía en general conozca lo que desde el Gobierno Nacional se planea realizar en torno a la transición energética.

“Hacemos un llamado al Gobierno del diálogo para vincular a todos los actores en estas discusiones de fondo, sobre todo, aquellos que estamos jugados, aportando e invirtiendo en acelerar la transición energética justa. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los proyectos los están desarrollando empresas asociadas a SER Colombia, estamos dispuestos a seguir aportando en este proceso y listos para discutir las propuestas del Gobierno”, puntualizó Corredor.