El testimonio de la profesora de Urabá que le gana batalla a Finsocial: le cobraron casi 4 veces el valor de un préstamo y la SuperIndustria falló a su favor

Recibió $24 millones y al poco tiempo debía $87 millones

“Fue allí, al solicitar el certificado de deuda, que me di cuenta del alto monto que debía. Me habían agregado 5 conceptos diferentes al crédito, entre fianza, seguros, pólizas, en fin, cobros que no me dieron a conocer cuando hice la libranza”, dijo la mujer en su testimonio.