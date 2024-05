En el primer trimestre de 2024, Colombia vendió al mundo 4.970,7 millones de dólares en bienes no mineros

Se registró un aumento de exportaciones de bienes no minero-energéticos este primer trimestre del 2024, en un 2,5 %. En este periodo de ventas, se alcanzaron los 4.970 millones de dólares , mientras que, en el mismo periodo del 2023, se sumaron 4.848 millones de dólares.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, manifestó su satisfacción por el crecimiento que siguen experimentando las exportaciones no mineras, y explicó que “una de las apuestas del Gobierno del Cambio es la transformación del tejido productivo que favorezca la expansión de mercados, la diversificación y agregación de valor en las actividades productivas y exportadoras, y los encadenamientos”.

Dentro de los bienes no mineros, el sector agropecuario fue el que tuvo un mejor comportamiento en cuanto a sus ventas al mercado internacional. Sin embargo, hubo varios productores de la industria que también ayudaron a impulsar esta clase de exportaciones.

Según los datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basándose en cifras del Dane, se logra evidenciar que entre los productos que han ayudado a impulsar el crecimiento de exportaciones de bienes no mineros, se encuentran los filetes de tilapia, mismos que registraron un aumento de 115,5 % frente a cargas del primer trimestre del 2023; el banano, con un crecimiento de 84,9 %; los vehículos de carga y para personas, que incrementan sus exportaciones en un 74,4 % y el limón Tahití, con una variación positiva de 60,3 %.