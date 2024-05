🔴 EN VIVO | Precio del dólar en Colombia hoy jueves, 30 de mayo: siga el minuto a minuto

Durante la semana pasada, unas declaraciones del mandatario en las que aseguraba que cesar铆a el pago de deudas internacionales si el Congreso de la Rep煤blica no le aprobaba el proyecto de cupo de endeudamiento, impuls贸 la moneda considerablemente, al dejar mayores incertidumbres sobre el comportamiento de Colombia frente a sus m煤ltiples deudas extranjeras. Es preciso recordar que hace poco menos de un siglo, el pa铆s no ha incumplido con ninguna obligaci贸n monetaria.

