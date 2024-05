“Es mezquino decir que el día sin IVA no es un buen negocio”, exministro José Manuel Restrepo ante críticas de MinHacienda

En el Congreso fue aprobado un proyecto de ley que busca revivir el día sin IVA, una jornada de descuentos que se creó en plena pandemia para reactivar el consumo, pero que fue terminada por el gobierno Petro con el argumento de que no beneficia a la industria nacional.

El proyecto, sin embargo, no cuenta con el respaldo del Gobierno y tras su aprobación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que “no es un buen negocio ni para el Estado ni para los industriales colombianos”, insistiendo que “lo que se compra en esas jornadas son bienes importados”.

A eso se suma la preocupación por la caída del recaudo prevista para este año, por factores como el menor crecimiento económico, la decisión de la Corte Constitucional de no avalar algunos de los cambios propuestos en la reforma tributaria de 2022 y las cuentas sobre unos litigios que se esperaba que ganaran la Dian, pero que no se han materializado. Así las cosas, en concepto de Bonilla recaudar menos IVA, así sea en una sola jornada, implicaría otro golpe al recaudo.

“Habría que ver si este es el momento para ese tipo de reactivación, que es valiosa para el sector comercio. Además, en su momento tuvo una virtud y es que los Días Sin IVA no solamente beneficiaban la demanda de bienes que tenían ese beneficio, sino también de otros que estaban complemente gravados”, explicó al tiempo que r ecordó que esas jornadas de descuentos registraron aumentos del consumo de entre el 15% y el 40%, sin implicar disminución del consumo en otros momentos .

En concepto de Retrepo, los días sin IVA fueron muy valiosos para sectores como prendas de vestir, confecciones, elementos deportivos y equipos de tecnología, no solo de importados, sino también de la fabricación nacional. “Por eso, me parece que es un poco mezquino de parte del ministro de Hacienda señalar que este es un mal negocio. Es un buen negocio para Colombia. El recaudo aumentaba, no disminuía, por el mayor número de ventas, mejorando la dinámica de demanda, de consumo, industrial y de comercio. Es una estrategia interesante de reactivación”, enfatizó.