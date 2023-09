Este es el mayor temor de la reforma laboral que recientemente radicó el Gobierno. ¿Cuáles son las preocupaciones?

Mientras que la idea de encarecer las horas extras no afecta a todas las compañías debido a que no todas optan por este enfoque, el encarecimiento de los despidos sí tiene un alcance generalizado y, por eso, las alertas están prendidas.

El problema es que la reforma no solo vuelve a marcar la diferenciación de los diez años, sino que también aumenta los días de indemnización, que, en el caso de quienes cumplen una década o más, llega a los 60 días por cada año laborado.

No obstante, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el gremio que reúne a las mipymes, considera que el incremento sustancial de los costos de despido llevará a las empresas al dilema de no permitir antigüedad en los equipos de trabajo. “Con medidas como esta, observamos que el Ministerio insiste en fortalecer la inamovilidad laboral, sin tener en cuenta que nuestro tejido empresarial está compuesto en su gran porcentaje (99,6 por ciento) por mipymes, las cuales no cuentan con la capacidad financiera para asumir estos incrementos propuestos”, puntualiza. Señala que en Acopi simularon el impacto en el despido de un trabajador que devenga el salario mínimo y que tiene diez años de servicio. Bajo la norma actual se le deben pagar 210 días, que con un salario diario de 38.666 pesos implica una indemnización de 8,12 millones de pesos. Con la reforma subiría a 575 días, lo que equivale a 22,2 millones.