Gobierno Petro baja el tono, pero insiste en sanciones a empresas que “tengan acciones antisindicales”, si no pasa la reforma laboral

El pasado jueves, 14 de marzo, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, lanzó una fuerte advertencia en contra de algunas empresas en el país, si no pasa la reforma laboral en el Congreso de la República.

“Si no pasa la reforma laboral, sancionaremos hasta con 5.000 salarios mínimos a empresas con pactos colectivos que tengan acciones antisindicales” , dijo el funcionario.

“Que no se negocian, como dice el Código Sustantivo del Trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitarlo, veremos sanciones hasta de 5.000 salarios mínimos”, dijo.

“Aquí había unas veces de que no aplicaba, sino la sanción de máximo 100 salarios mínimos. Nosotros no compartimos esa tesis, y es la orientación que le hemos dado a nuestro sector del trabajo”, explicó el funcionario.

“Entonces aprovecho la oportunidad, para invitarles a casos, porque también he recibido casos de empresas que dicen: venga, nosotros queremos hacer un ejercicio de monte gradual del pacto colectivo ”.

Ahora, el viceministro Edwin Palma, aclaró este lunes lo que dijo en días pasados: “La semana pasada en un escenario de abogados del trabajo, en el que aprovecho para responderle al doctor Cabal que no ha habido ninguna amenaza, ni ningún chantaje. Es decir, no acostumbro a hacer amenazas, ni chantajes”.

“Fue la respuesta a una pregunta, en el marco de un panel, el que se dijo bueno, ¿qué pasaría si no hay reforma laboral con los temas de los pactos colectivos?, y hablaremos de eso en profundidad, pero la respuesta fue, pues nosotros seguimos manteniendo facultades de inspección y que siempre se han aplicado. Nosotros creemos que antes no se aplicaban, como deberían aplicarse, y hemos sido claros también en eso”, agregó.

“No vimos el video, no vimos el panel y obviamente la respuesta también del señor Cabal de decir que es amenaza y qué es chantaje es totalmente desafortunada, para un debate, que lo estamos dando con toda la tranquilidad. Es decir, a ese escenario fui con toda la tranquilidad a conversar sobre un tema que me planteó”, explicó.