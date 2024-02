Golpe al bolsillo: estos son los impuestos que empiezan a regir en 2024 y que se deben pagar desde febrero

Cuáles son los impuestos que empiezan a pagar los colombianos en 2024

Impuesto a plásticos de un solo uso

Sin embargo, no todos los empaques tienen que pagar este impuesto. Entre las excepciones se encuentran los plásticos destinados para propósitos médicos, por razones de asepsia; y para la conservación y protección médica, farmacéutica y/o de nutrición clínica que no puedan ser sustituidos por otro material. También se incluyen los que contienen productos químicos o que deben conservar alimentos, líquidos y bebidas de origen animal.

Impuestos a plataformas digitales como Netflix y Spotify

El impuesto se deberá cancelar en seis ocasiones durante este año y parte del 2025, en las siguientes fechas:

Impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados