Gremio de las generadoras de energía lanzó delicada advertencia asociada a un posible racionamiento del servicio a mediano plazo, ¿de qué se trata?

Sin embargo, Gutiérrez fue enfática en manifestar que no hay riesgos de apagones, precisamente en la manera como se contrata la energía en el país. Explicó que el 80 % se negocia a largo plazo a través de contratos bilaterales o por mecanismos, y solo el 20 % se negocia en bolsa y se ve tan solo reflejando en 7 % en el valor del precio de la factura que pagan los colombianos.

De otro lado, la presidenta de Acolgen explicó que si bien el país debe fortalecer la hoja de ruta de transición energética con el uso de energía eólica y solar, no puede dejar a un lado la base de energía que da confiabilidad, en este caso, las únicas que dan energía 24 horas son la hidráulica y la térmica.

‘Que tu foco sea ahorrar’ se enfocará en darles a los colombianos tips de ahorro de agua y energía para que todos aportemos a un mejor uso de estos recursos con los que contamos en nuestro país. Entre estos consejos sobresalen algunos como desconectar los aparatos electrónicos o electrodomésticos mientras no estén en uso, apagar las luces cuando no sean necesarias, usar bombillos LED que utilizan 75 % menos energía y duran 25 veces más, pasar menos tiempo en la ducha, revisar que no haya fugas y/o goteras en los grifos y tuberías, entre otros.