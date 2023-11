La moneda que el Banco Central Europeo proyecta y que pronto estaría lista

Esta es la pregunta a la que busca dar respuesta el Banco Central Europeo (BCE) con su proyecto de euro digital. La autoridad monetaria de la eurozona tiene claro que sí. De ahí los distintos pasos que se están produciendo para que, en el futuro, y no antes de 2027, una versión digital del euro pueda ser una realidad. Aunque el proyecto aún no ha concluido, y ni siquiera está garantizado que finalmente exista el consenso necesario para lanzar la moneda, sí que se saben ya muchos detalles, aunque no todos.