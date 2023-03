Las ciudades en donde más subió el precio de la factura de luz son usuarias de EPM

La energía eléctrica continúa siendo motivo de preocupación entre los hogares colombianos, teniendo mayor incidencia en la región Caribe donde los precios se mantienen en alza, sin que, hasta el momento, se conozcan las medidas que implementará el Gobierno nacional para controlar los incrementos que se vienen registrando por este concepto.

En el reporte suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el 2022, se evidencia que los precios de la electricidad registraron una variación anual del 22.4%, ubicándose por encima del promedio nacional de la inflación que para el año pasado estuvo en 13,12%.

Al revisar el comportamiento desde enero de 2016 a diciembre del 2022, se aprecia que a partir del último trimestre del 2021 se comenzó a presentar un incremento en los precios de electricidad en el país, comportamiento que se acentuó a lo largo del 2022, teniendo un pico máximo en septiembre del año pasado; mostrando con ello, el impacto que tuvo esta categoría dentro de los costos que golpearon el bolsillo de los hogares colombianos en la anualidad que finalizó.

Este gráfico del Dane muestra el comportamiento que ha venido los precios de la electricidad de enero de 2016 a diciembre del 2022. - Foto: Cortesía: presentación IPC 2022 del Dane.

Ahora bien, de las 23 ciudades que midió el Dane respecto a la inflación, en lo que corresponde a la electricidad se denota que las que se ubicaron por encima del promedio nacional, fueron las ciudades del Caribe colombiano; donde el servicio es suministrado por las empresas Afinia y Air-e, ambas filiales del Grupo EPM.

En la variación anual del IPC, en lo correspondiente a electricidad se evidencia que para el 2022 todas las ciudades del Caribe colombiano estuvieron por encima del promedio nacional. - Foto: Cortesía: presentación IPC 2022 del Dane.

Un elemento clave dentro del balance del 2022 es que las medidas que comenzó a implementar el Gobierno nacional para disminuir los precios de la energía eléctrica en la Costa Norte, específicamente en el denominado “Pacto Tarifario” que promovió la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en conjunto con los generadores y comercializadores; no generó ningún alivio para los habitantes de esta zona del país, quienes a diferencia de otras regiones colombianas, vienen pagando más por este servicio público.

Y para este 2023, el más reciente reporte relacionado con febrero, muestra una tendencia aún alcista en los precios de la energía. Esto, tras comparar la evolución de enero de 2016 hasta el mes pasado, donde se aprecia que el IPC del servicio de electricidad presenta una variación, con base en la última medición, del 19.51%.

Esta gráfica del Dane muestra cómo ha venido comportándose el IPC de la Electricidad en los últimos seis años, hasta el pasado mes de febrero. - Foto: Cortesía: presentación IPC Febrero 2023 del Dane.

Y si se observa desde las ciudades, de las medidas por el Dane en este aspecto, aparecen cinco de las siete ciudades del Caribe colombiano con incrementos por encima del promedio nacional. Siendo Sincelejo, Montería y Valledupar, las ciudades donde más se evidencia el alza en los precios, tanto para lo que va del presente año, como todo lo que fue el 2022.

En esta gráfica se observa que de las 23 ciudades medidas en el IPC de la Electricidad, cinco de las siete ciudades del Caribe colombiano están por encima del promedio nacional. - Foto: Cortesía: presentación IPC Febrero 2023 del Dane.

Este tema llevó a que a comienzos de este año se generara una controversia nacional, luego que el propio presidente Gustavo Petro diera conocer que iba a intervenir en el control tarifario, a partir de unas facultades regulatorias que pretendía adoptar y que no fue bien recibida por las empresas distribuidoras y comercializadoras. Caso contrario a los ciudadanos, que pensaron que con estas acciones que impulsaría el jefe de Estado, finalmente se pondría en cintura el aumento en los precios.

Inclusive, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que estaba comprometido en congelar los precios de la energía eléctrica en las zonas donde el Grupo EPM presta el servicio. Sin embargo, tras conocerse el pronunciamiento del Consejo de Estado que tumbó las facultades regulatorias del Presidente; la propuesta del alcalde Quintero aún no se ha materializado, quedando en veremos, ya que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la entidad que está autorizada para aprobar o no bajas o congelación en los precios del servicio público. Desde el Gobierno nacional ha trascendido que están revisando otros mecanismos que apunten a la reducción de los precios, pero aún no se ha informado nada en concreto.