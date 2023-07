MinComercio aclara polémica sobre los “servicios paramilitares” que está exportando Colombia

Fueron tantos los comentarios recibidos que el ministro Umaña aclaró mediante su cuenta de Twitter que su expresión fue desafortunada y explicó el verdadero sentido de sus palabras. Afirmó que cuando mencionó los “servicios paramilitares”, se refería en realidad a los servicios de seguridad. Reconoció que el término utilizado no fue acertado y buscaba llamar la atención sobre la importancia de diversificar las exportaciones hacia servicios de mayor valor agregado y progreso técnico.

“Cuando en la charla sobre Reindustrialización hablé de no depender de exportaciones de servicios paramilitares, me refería a los servicios de seguridad. El término no fue afortunado. Quise llamar la atención de transitar hacia aquellos de mayor valor agregado y progreso técnico”, indicó el funcionario en esta red social.