MinHacienda destapa cuándo presentarán la nueva tributaria ante el Congreso

Si bien el principal elemento del proyecto de ley será bajar la tasa corporativa a las empresas, habrá muchas sorpresas con las que hasta ahora no contaba el sector privado.

“La primera reforma (la de Duque) subió la tarifa del impuesto de renta, de manera progresiva, al 35 %, mientras que la segunda (la primera de Petro, tenía previsto dejar un mecanismo para bajarla, igualmente, de manera progresiva”, recordó el funcionario, pero no fue así. “Ese instrumento no se aprobó en el Congreso”, agregó. En consecuencia, hoy existe una tarifa fija. No hay posibilidad de un horizonte a la baja.