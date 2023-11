José Antonio Ocampo habla en SEMANA del anuncio de Petro de romper la regla fiscal: “No creo que vayamos a una recesión”

José Antonio Ocampo: Mal. Ya son dos trimestres que en conjunto no dan ningún crecimiento económico. Además, una característica curiosa de este año, para ponerlo de alguna manera, es que hay unos sectores que sí crecen, pero otros sectores que están ya en franca recesión, que son la vivienda en particular, pero también la industria manufacturera y el comercio al detal, que son sectores que se están contrayendo significativamente. Entonces, son los que arrastran la economía hacia abajo, pese a que otros sí están creciendo.

J.A.O.: Pues yo no creo, francamente. Yo creo que estamos es como en un estancamiento, para ponerlo de alguna manera, más que una posibilidad de una recesión. Y 0,3 % de caída para los estándares internacionales sería muy moderada. Fíjese el dato de Perú que fue como de 1,5 % de contracción. Perú está bajando su actividad económica. Es decir, la situación colombiana, de todas maneras, tiene algunos elementos menos negativos.

Colombia, en números rojos: PIB decrece, no hay inversión y hay propuestas de Petro que asustan a varios sectores con la regla fiscal

SEMANA: ¿Afectan los mensajes del gobierno, como el de ayer del presidente, alrededor de modificar o no mantener la regla fiscal?

J.A.O.: Cuando era ministro dije, en forma categórica, que había que mantenerla. También estaba muy contento porque el ministro Bonilla había afirmado lo mismo. Entonces, me parece que el anuncio del presidente es negativo , como lo puse en un mensaje de la red X, para la confianza que existe en la economía colombiana, con unas reglas estables y que combaten los desequilibrios macroeconómicos.

La regla fiscal es esencial para el pais, teniendo cuenta en particular los altos niveles de endeudamiento del gobierno. Tiene además elementos contraciclicos y ademas el fuerte crecimiento dr los ingresos tributarios dan un margen importante para aumentar la inversión pública y…

J.A.O.: La inversión pública en algunos casos se ejecuta a través del sector privado. Por ejemplo, la vivienda, y hay obviamente sectores que se impulsan. También el sector de vías, que se impulsa a través del sector privado. Entonces, hay mucha inversión pública que apalanca inversión privada. Hay otro tema que yo he resaltado, que es el tema de las exportaciones no tradicionales. Sería ver cómo el Gobierno impulsa diferentes iniciativas para que se reactiven las exportaciones no tradicionales.