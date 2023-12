Nuevo mano a mano económico entre el presidente Gustavo Petro y el exministro José Manuel Restrepo, esta vez, por cifra de empleo

Así las cosas, agregó el mandatario, “la existencia es lo que un empresario ha producido y guarda en bodega porque no lo ha vendido. El crecimiento de 2022 después de la pandemia fue como prender máquinas de nuevo, producir, pero no vender. Las confecciones, el cuero y otras manufacturas guardaron una parte importante de su producción y lo mismo pasó con las viviendas. Cuando Duque no presupuestó los subsidios que prometió en el presupuesto de 2023, se construyeron viviendas en 2022 pero no se entregaron porque las familias sin subsidio no podían comprarlas”.