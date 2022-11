Nutresa perdió tutela que pedía suspender orden de Supersociedades que inhabilita a dos miembros de la Junta Directiva de Sura

Este miércoles se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá decidió negar suspender una decisión de la Supersociedades que inhabilitó a dos codirectores del Grupo Sura para que tomaran una decisión frente a la OPA en curso por Nutresa.

En su decisión, el alto tribunal señaló frente a las pretensiones del Grupo Nutresa en la tutela: “Negar la concesión de la medida provisional solicitada, al no configurarse los presupuestos exigidos en el artículo 7o del Decreto 2591 de 1991, toda vez que no se advierte prima facie, que se puedan causar perjuicios ciertos e inminentes, máxime cuando el sustento para su solicitud corresponde a supuestos hipotéticos, como que la recusación formulada contra la autoridad denunciada no se decidirá antes del día 18 del presente mes y año o, por la supuesta tardanza que se presentará para desatar los recursos que en su momento interponga la hoy accionante contra la decisión que decretó la medidas cautelares, entre otras; lo anterior, al margen de la decisión de fondo que oportunamente se profiera y en la que, de ser el caso, se adoptarán las medidas pertinentes para la protección de los derechos fundamentales de la accionante”.

El Tribunal Superior de Bogotá tomó dicha decisión al admitir la tutela instaurada por Nutresa contra la Superintendencia de Sociedades -Delegatura de Procedimientos Mercantiles- (Dirección de Jurisdicción Societaria I).

En la tutela de Nutresa, el conglomerado de alimentos pretendía lo siguiente: “Decretar y ordenar la suspensión de las decisiones tomadas por la asamblea general de accionistas de Grupo Sura S.A. durante la sesión asamblearia realizada el 26 de octubre de 2026, referentes a la autorización impartida a Luis Javier Zuluaga y Jaime Sebastián Orejuela Martínez para participar en las deliberaciones y decisiones de la junta directiva relativas a la participación de Grupo Sura S.A. en la OPA formulada por IHC Capital Holding LLC sobre acciones de Grupo Nutresa S.A. hasta la terminación del proceso”

Así mismo, solicitaba: “Ordenar a Luis Javier Zuluaga y Sebastián Orejuela Martínez abstenerse de participar en deliberaciones y decisiones de la junta directiva de Grupo Sura S.A., relacionada con la participación de dicha sociedad en la ya mencionada OPA hasta la terminación del proceso, salvo que se obtenga la debida autorización del máximo órgano social, de conformidad con el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995″.

Finalmente, tenía la pretensión de: “Ordenar a los representantes legales de Grupo Nutresa S.A., abstenerse de votar, en nombre y representación de dicha sociedad, en las reuniones de la asamblea general de accionistas de Grupo Sura S.A., sobre asuntos relacionados con la OPA de IHC Capital Holding LLC sobre acciones de Grupo Nutresa S.A., hasta la terminación del proceso, salvo que medie autorización previa de su máximo órgano social, de conformidad con el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, y de la junta directiva, de conformidad con el numeral 6 del artículo 78 de los estatutos sociales de Grupo Nutresa S.A”.

* Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA