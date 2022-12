Para la reforma agraria, la compra de tierras se limitará a aquellas que están en el mapa de tierra productiva: MinAgricultura

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció la decisión del Gobierno para comprar las tierras que han sido ofertadas por la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, en la región Caribe y en el Magdalena Medio, zonas en las que se concentrará la operación del catastro multipropósito.

Sin embargo, según López, “hemos recibido ofertas de Fedegán por 242.000 hectáreas en diferentes regiones, pero las compras se limitarán a aquellas que están en el mapa de tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica y social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro: la reforma agraria es una prioridad”.

Agregó la funcionaria que con respecto al dinero para comprar estos predios, que junto con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hay un compromiso para buscar el mecanismo de financiación más idóneo para destinar los recursos.

Aseveró López que la tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, “tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura”.

Con este componente de la reforma agraria se busca recuperar la capacidad productiva que pueden generar familias de campesinos, indígenas y afrodescendientes en el país.

La idea es conseguir tierras productivas en las que se pueda cultivar comida, una vez se surta el proceso de distribución de tierras que se busca hace la reforma agraria que será tramitada en el Congreso.

Cambio climático

Por otra parte, desde el Ministerio de Agricultura se informó que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobó el crédito con el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas y del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) liderado por dicha cartera para iniciar el proceso de reconversión de la agricultura y la ganadería hacia sistemas sostenibles, competitivos y adaptados al cambio climático.

Además, Colombia es el primer país en obtener recursos del Fondo Verde del Clima para invertirlos en el sector agropecuario. La ministra López Montaño aseguró que con este paso “Colombia se convierte en un referente mundial en innovación y adaptación a los riegos generados por el cambio climático”.

También enfatizó en que “la reconversión hacia sistemas de producción sostenibles y la conservación del medioambiente son prioridades del Ministerio de Agricultura”.

Prevenir los estragos que el cambio climático ocasiona en los sistemas productivos agropecuarios permitirá la disminución de pérdidas y aumento en la productividad para los trabajadores del campo.

De igual forma, otro de los objetivos de este proyecto es cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París que le apuntan a la reducción de gases efecto invernadero hasta en un 51 % antes de 2030.

En el proyecto de reconversión de la Agricultura y la Ganadería serán aliados fundamentales los productores de arroz, maíz, papa, café, plátano, caña panelera, caña de azúcar y ganadería de carne y leche, que integran las cadenas productivas que componen la canasta básica alimentaria.

Se incluyeron sectores estratégicos para las exportaciones y la generación de divisas para el país como los productores de café, banano y caña de azúcar. De esta manera, se buscará mejorar los ingresos y calidad de vida de productores rurales, generación de empleo en el campo y participación en los mercados internacionales.