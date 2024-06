Pese a fallo de Consejo de Estado, en el Ejecutivo dicen que entidades pueden seguir contratando con juntas de acción comunal

La decisión del Consejo de Estado , de suspender provisionalmente el marco normativo que habilita los convenios solidarios en la contratación pública y que fue duramente criticada por el presidente Gustavo Petro y por el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, no implica que las entidades no puedan seguir con este tipo de contratos.

“Si bien el Gobierno Nacional es respetuoso de la decisión tomada por el Consejo de Estado, aunque no la comparte, considera importante realizar las siguientes precisiones a la opinión pública y entidades estatales: Los efectos de la citada decisión cobijan únicamente el contenido del artículo 2.2.15.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Conforme a lo anterior, no se extienden a las disposiciones legales en que se fundamentó la norma señalada, las cuales habilitan jurídicamente la celebración de Convenios Solidarios a nivel nacional y cuya aplicación no requiere de ningún tipo de reglamentación, en la medida en que el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 contiene la totalidad de los requisitos para su aplicación directa”, sostiene un comunicado del DNP y de Colombia Compra Eficiente.