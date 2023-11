Predial rural ya tenía topes y no faltaron incrementos exorbitantes; la preocupación del gremio de agricultores en cumbre del agro

J.B.: No puedo dejar de mencionar también las medidas que juegan a favor del campo, como la mayor apropiación presupuestal para el año entrante. 9 billones de pesos es sin duda una buena noticia. No obstante, hemos insistido en que parte de estos dineros deberían invertirse en apoyar la reducción real de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, a propósito de la decisión del Banco Central de no modificarlas este año y en la vigencia anterior, de subirlas al menos 12 veces. También se requiere meterle más recursos a los seguros contra el cambio climático, porque ya vivimos el año pasado prácticamente tres inviernos y ahora se viene anunciando el Fenómeno del Niño, y si llega muy duro los productos no están asegurados, le va a hacer la vida más compleja a la gente del campo.