Presidente Gustavo Petro finaliza encuentro con el Consejo Gremial y estas son las conclusiones

Llegó tarde

Hablaron con sinceridad, pero...

Germán Arce, presidente del Consejo Gremial, dio su versión sobre la conclusión del encuentro con el gobierno: “Claro que el cambio y las transformaciones son con el empresariado, pero para eso hay que cambiar la manera en que estamos trabajando, porque no vamos bien. En este año no hemos logrado avanzar en muchas de las discusiones y, haciendo lo mismo no vamos a lograr resultados distintos”.