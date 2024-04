¿Qué tan cierto es que Colombia no renegociará la deuda con el FMI? MinHacienda responde

“Yo voy a hablar con la señora Georgieva [presidenta del FMI], se llama, ¿cierto?, que es la directora, presidente, no sé bien, del Fondo Monetario Internacional, para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar y nosotros pagamos, pero en el largo plazo”, dijo Petro en ese momento.

No obstante, desde el Ministerio de Hacienda explicaron a SEMANA que el funcionario del organismo multilateral no fue específico si Colombia pidió o no renegociar, pues esto puede afectar a los mercados.