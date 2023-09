Quitarle los tres ceros al peso: esto es lo que implicaría para la economía del país

El ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que con la inflación esa medida no es recomendable actualmente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante la pregunta planteada, el exministro respondió que sí podría ser posible, pero teniendo en cuenta el nivel de inflación , la cual a la fecha se ubica en su variación anual en 11,43 %, esta propuesta aún no es válida.

¿Por qué se hundió el anterior proyecto?

Durante el último año de Gobierno de Juan Manuel Santos, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó en el Congreso de la República el proyecto para quitarle los ceros al peso de Colombia . Este no pasó el segundo debate, aunque la idea ha rondado desde hace casi 20 años.

Mitos y verdades

Según explicó la Universidad de los Andes, en un comunicado, “las experiencias pasadas sugieren que eso no pasará. En Europa, cuando se adoptó el Euro, los cálculos posteriores indican que el redondeo causó a lo sumo dos décimas de inflación temporal. En el caso colombiano, hay aún menos razones para pensar que habrá redondeo porque el cambio nuestro solo quita ceros con lo cual las cifras quedarán igual de redondas que antes del cambio”.

“He oído también que la medida devaluará el peso. Esto es totalmente falso. El precio del peso se determina por la demanda y oferta del mismo que nada tiene que ver con las unidades en que lo expresamos. También se ha dicho que la nueva moneda convertiría el 4 x mil en 4 x millón. Esto también es falso; el impuesto a las transacciones financieras es un porcentaje sobre estas. El cambio en la denominación de la base para nada altera la tarifa que se paga.Otros han afirmado que el cambio no se debe hacer en Colombia porque no hay un problema de inflación”, se lee.