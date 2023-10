Revolucionarán a Ecopetrol: un proyecto de ley le abre paso para que pueda generar energía y venderla, ¿qué tan conveniente es?

JOSÉ DAVID NAME: El semestre pasado presentamos el proyecto de ley, pero no pudo ser discutido. Lo haremos de nuevo la próxima semana. Creo que es una necesidad para el país que Ecopetrol pueda entrar no solo a hacer los grandes proyectos de interés nacional, sino a producir energía para ser vendida. Hoy tenemos un kilovatio hora en bolsa en más de 1.100 pesos. Si se logra tener más oferta de energía, el precio del kilovatio hora puede bajar.