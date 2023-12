Rigor, la dura petición que le hizo el congresista David Luna a la ministra de vivienda Catalina Velasco y lo que ella respondió

Las cifras de ejecución del sector vivienda, que podría ser uno de los jalonadores de la economía, estuvo en el centro del debate. Luna fue tajante al reclamarle a la ministra “rigor”, argumentando que la crisis en vivienda cumple ya 16 meses y no se desenreda la madeja que, no solo tiene efecto en todo el sector constructor en ascuas, con desistimientos de los compradores y temor de los inversores en poner plata para construir, sino que pone una talanquera a toda la economía. No en vano la construcción es uno de los jalonadores del empleo, impulsores del consumo y, por consiguiente, dinamizador de toda la producción.