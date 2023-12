Sisbén actualizado, un desafío para poner al día la entrega de subsidios con el nuevo puntaje de los hogares

Hace tres años, desde que no se actualizaba el Sisbén, Carmenza Salazar –madre cabeza de hogar, con dos hijos y dedicada al trabajo doméstico por días– estaba ubicada en el grupo A (las personas en pobreza extrema), con un puntaje de apenas 29 en una escala de cero a 100; cuanto más bajo es el dato, mayor es el acceso a subsidios y a programas como Familias en Acción.

A fin de proporcionar un mayor bienestar a sus hijos, empezó a realizar estudios técnicos para graduarse en cuidados auxiliares de enfermería.Esa nueva información de Carmenza no se había visibilizado, porque, si el Estado no realizaba una encuesta, el ciudadano registrado no actualizaba su situación de forma espontánea y rápida.