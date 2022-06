“Tenemos que trabajar para que se reconozca el precio digno del banano”: Asbama

Este jueves 2 de junio se llevó a cabo la primera jornada del Foro Bananero 2022: “Avances del sector para una producción sostenible”. El evento contó con la participación de representantes gremiales, funcionarios del Gobierno Nacional, académicos y empresarios de este sector económico en el país.

Durante la introducción del foro, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, expuso un notable crecimiento en el sector bananero nacional, sin embargo, puntualizó que no ha sido ajeno a las problemáticas. Por ejemplo, hizo énfasis en cómo el precio del banano en los mercados internacionales no ha aumentado en los últimos cinco años; de hecho, se ha presentado un decrecimiento en dicho valor. “Entre 0.44 y 0.46 centavos de dólar se está pagando por el kilo de banano”, precisó.

Este fenómeno corresponde a varios factores. Por ejemplo, uno de ellos tiene ver con las certificaciones que se exigen desde la Unión Europea (UE). “No puede ser que se nos exija mejores condiciones desde el punto de vista ambiental, que se le atribuyen a moléculas que tienen que ver con insecticida y plaguicidas en nuestros cultivos, pero que a la vez el precio no lo reconozca. La responsabilidad debe ser compartida”, criticó el jefe de la cartera de Agricultura.

Paralelamente al precio del banano en los mercados internacionales, el de consumo local sí ha aumentado de precio, lo que abre la interrogante sobre una eventual desmotivación por parte de los productores para seguir desarrollando un producto de tipo exportación y volcarse hacia el mercado nacional. No obstante, dicho escenario fue descartado por José Francisco Zúñiga, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), quien en diálogo con SEMANA compartió más detalles sobre el comportamiento del sector.

“No es fácil desmotivar un mercado en favor o en contra. El que se dedica al cultivo de exportación tiene un cultivo bastante tecnificado”, aseguró Zúñiga. Sobre los precios altos a términos locales, mencionó que corresponde a banano de comercio interno que no tiene la misma tecnificación que el de exportación.

“El banano de comercio local es menos rentable, es más enfocado a negocio familiar y pequeños productores, mientras que el banano de exportación es muy importante en el Magdalena, entre otras cosas, porque tiene pequeños productores que exportan. Hay cerca de 500 pequeños productores que trabajan con hasta 5 hectáreas de banano de exportación”, explicó el presidente de Asbama.

El precio del banano en el mercado exterior ha presentado un declive preocupante para el sector. - Foto: Cortesía Foro Bananero

“Los precios internacionales a la baja son preocupantes”

Si bien el declive en los precios de comercio exterior del banano están a la baja, Zúñiga opinó que no representan una motivación para dejar de exportar, pues el volumen de producción en Colombia es bastante alto.

“Tenemos que trabajar para que se reconozca el precio digno del banano, porque las exigencias son mayores. Hoy te exigen certificaciones ambientales, certificaciones sociales, laborales y con todas se cumplen, cada vez más exigentes. Cuando esas certificaciones se vuelven más exigentes, se vuelven más costosas, y la Unión Europea ha vetado moléculas que se usan para el control de plagas y que no tienen ningún fundamento científico de que afecten la salud de los humanos”, manifestó el presidente de Asbama a SEMANA.

A pesar de la creciente en las exigencias para el sector -y el cumplimiento de las mismas-, Zúñiga criticó que los mercados internacionales no están pagando por ellas. “Los minoristas europeos tienen al banano como un producto de enganche en los supermercados. Todos los productos han subido de precio y nosotros no vemos que eso se vea reflejado en el precio que le pagan al productor. Parte de la dinámica que tenemos es ir a visibilizar esta problemática y hablar con la UE, ONGs y gremios aliados en Europa sobre todas esas dinámicas que tienen consecuencias en la producción. Como bananeros no tenemos problema en ajustarnos a las exigencias, pero esto conlleva un mayor reconocimiento en el precio y es lo que no está pasando”, concluyó.