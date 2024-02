Ventas de vivienda resucitarán en Colombia solo hasta 2025: estratos 2 y 3 son los más afectados

Sin embargo, el Gobierno Petro decidió ajustar dicho subsidio y cambiar los requisitos para acceder a este, priorizando a la población colombiana que se encuentra sisbenizada. Es decir, quienes no cuenten con Sisbén no pueden acceder a este beneficio monetario.

Esto supuso un gran obstáculo para millones de familias, que aunque cumplían los requisitos como el salario y podían pagar el crédito, no podían acceder al subsidio al no contar con el puntaje de Sisbén. De hecho, los expertos aseguran que muchas de las familias con Sisbén, por su parte, no logran el puntaje crediticio necesario para que una entidad bancaria les preste el dinero, por lo que siguen teniendo el mismo obstáculo. Ese escenario significó un freno casi total a la compra de vivienda.