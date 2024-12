Cuando las empresas de tecnología convocan a los medios para anuncios sobre nuevos servicios, los temas suelen ser muy densos, complejos y, generalmente, sus beneficios no se le explican de manera aterrizada al ciudadano del común.

Hace unos días, IBM Colombia invitó a periodistas de Dinero para hablar de un nuevo servicio que va a prestar la compañía en el país a través de la Nube. Lo que en principio sonaba poco seductor terminó convirtiéndose en un tema atractivo por las implicaciones y aplicaciones que tiene. Federico Martínez, CEO de IBM Colombia, presentó las bondades y beneficios de un supercomputador de la firma.

Se trata de Watson, un poderoso cerebro artificial cuyo potencial resumió Martínez de manera muy sencilla: “Watson es como un niño que aprende y sabe más de lo que usted se imagina porque no se le olvida nada y porque crea conocimiento”, aseguró con cierto orgullo.

Este supercomputador será utilizado en otra unidad de negocio que la compañía trae al país: IBM Studio (foto), un espacio en donde empresas y expertos en tecnología digital podrán diseñar soluciones empresariales. La inteligencia artificial de Watson puede ser usada para este tipo de soluciones, debido a su amplio manejo de datos.

¿Y cómo funciona este cerebro? Básicamente Watson es una computadora muy grande y muy avanzada que ingiere y devora unas 200 millones de páginas de texto cada 3 segundos. Un dato difìcil de dimensionar, al menos para los humanos. Pero, en términos prácticos, Watson es el mayor consumidor de big data del mundo, es la ballena azul de la tecnología.

Pero no solo capta un número indescriptible de información en poco tiempo, también es capaz de procesar esos datos y cruzarlos con otros para así generar una solución y hasta una predicción. En otras palabras, no solo memoriza, también analiza. Aunque aún no puede dar el próximo número del Baloto, ese cruce gigante de datos le permite a Watson un conocimiento único del mundo. Es por ello que puede realizar algunas predicciones con un nivel de acierto de entre 70% y 80%.

Varios ejemplos. “Hace unos días llegó a un hospital de Tokio, Japón, una paciente cuyo diagnóstico era muy complejo. Watson Oncology, una de las especialidades del supercomputador, cruzó la información de miles de documentos médicos, bases de información sobre cáncer, así como los datos de la paciente. En poco tiempo, el sistema concluyó que esta paciente padecía un tipo de cáncer atípico”, explicó Martínez.

Otro ejemplo, contado por IBM, está vinculado directamente con desastres naturales, tan impactantes en los últimos tiempos. “Supongamos que una nevada daña un transformador eléctrico en Nueva York y hace colapsar una de las principales vías de la ciudad. La solución de Watson para que esto no se repita es tomar los informes de mantenimiento de cada uno de los transformadores de la ciudad y cruzarlos con predicciones del clima en la zona y otras variables. El resultado, según IBM: Watson predice qué transformador va a fallar y en qué momento lo va a hacer, para que se tomen a tiempo las medidas.

Pero no solo se trata de información y soluciones para empresas. También hay aplicaciones que permitirán evitar situaciones complejas. Y acá va un tercer ejemplo: una persona que está en Miami viaja a San Francisco a visitar los parques naturales junto con su familia. Hace reservas en Airbnb para el hospedaje y usa otra aplicación para alquilar un carro. Sin embargo, el viajero no está enterado de una tormenta de último momento que va a afectar uno de los recorridos sin pavimentar de la zona. Una vez aterriza el avión en San Francisco, un chat operado por un computador (chatbot) le advierte en su celular inteligente lo siguiente: “Sabemos que viaja a un parque natural en San Francisco y que rentó un vehículo particular. Debido a una lluvia fuerte en la zona usted necesitará una camioneta 4x4 para lograr llegar. Por US$15 nos encargaremos de realizar todos los ajustes necesarios”.

Aunque en principio, ante esta situación la solución suena bien, varias preguntas quedan aún por responder, por ejemplo, ¿hasta qué punto es bueno que nuestras actividades personales y compras estén disponibles en el big data o la nube para propósitos comerciales? En el ejemplo planteado se puede advertir un beneficio, tanto para el usuario como para la empresa que provee la solución, pero ¿qué pasa si otras personas acceden a esos datos y el viajero termina siendo víctima de un delito? Todavía es un asunto que se debe trabajar en paralelo.

IBM explica que ese tipo de variables hacen parte de los ajustes y transformaciones que se tendrán que realizar en la sociedad y en la propia legislación de cada país. Para IBM, Watson ya está cambiando el mundo y eso no parece una exageración.

Aporte a la educación

En el plano local, la noticia es que este tipo de tecnologías ya están disponibles en el país, en especial para el servicio de compañías de sectores como retail, financiero e industria.