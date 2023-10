Elecciones regionales 2023: ¿qué pasa si gana el voto en blanco?

¿Qué pasa si gana el voto en blanco en las Elecciones regionales 2023?

En Colombia, el voto en blanco es una herramienta de participación política que permite a los ciudadanos expresar su descontento con los candidatos o partidos políticos que se presentan en una elección. Aunque el voto en blanco no elige directamente a un candidato , su presencia en las urnas tiene un significado importante en el contexto de la democracia.

Al emitir un voto en blanco, los electores indican que ninguno de los candidatos merece su respaldo y que están insatisfechos con las opciones presentadas. Además, cabe resaltar que este voto está establecido legalmente en el Decreto Ley 2241 de 1986, en su artículo 137, “ Voto en blanco es el que no contiene nombre alguno o expresamente dice que se emite en blanco”.

Según se estipula en la sentencia C - 490 de 2011 de la Corte Constitucional, el voto en blanco es “una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos (…) el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector (…)”.

Así las cosas, en caso de que llegara a ganar el voto en blanco, la Constitución Política de Colombia indica en el parágrafo del artículo 248 que: “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.