Los motivos por los que pueden anular un voto en las elecciones regionales del 29 de octubre

Cabe recordar que en los tarjetones de Gobernación y Alcaldía aparecerá el nombre completo del candidato, el partido o movimiento que lo avala, y su fotografía. Mientras que en los demás tarjetones únicamente aparecerá el partido y (si es una lista abierta o voto no preferente), los números que identifican a los candidatos.

Motivos por los que pueden anular un voto

1. No marcar una opción. Uno de los motivos para que un voto sea considerado nulo es cuando el elector no marca ninguna opción en la papeleta electoral. Es esencial que los votantes realicen una marca clara en el candidato y su respectivo número (voto preferente) o partido de su elección (voto no preferente) en cada categoría de elección.