Es muy común en las asesorías que un emprendedor pierda la paciencia cuando los resultados no son los más favorables, aunque esté siguiendo todos los pasos. Es entendible porque después de invertir tiempo y dinero en algo, siempre se espera que los resultados sean positivos; sin embargo, en este momento es importante notar que la mayoría de los problemas están relacionados, casi siempre, con el tamaño que se está adquiriendo (lo que significa que los problemas son “buenos”. En inglés se habla de it´s a good problem to have, que significa en español que es un buen problema a tener). Cuando se crece muy rápido, el emprendedor se enfrenta a varios nuevos “buenos” problemas. Así que es importante que conozca de Five Whys o ‘Cinco Por Qués’ de The Lean Startup, Cross the Chasm y tabla de riesgos de Gear Up para enfrentarlos.

Los five whys

Este sistema se enfoca en preguntar 5 veces por qué hay un problema para llegar al fondo de este ya que muchas veces, por el tamaño que se está adquiriendo, los problemas tienden a tener causas que no alcanzamos a ver. Así que, a medida que identifiquemos los problemas, podemos utilizar esta metodología para encontrar la verdadera razón de estos y solucionarlos.

Pensemos en un problema. Por ejemplo, cada 15 días se está cayendo un servidor.

Nos preguntamos el primer ¿por qué?

Porque están entrando muchas personas al mismo tiempo.

Nos preguntamos el segundo ¿por qué?

Porque cada quince días estamos ofreciendo el descuento del 50% durante una hora.

Nos preguntamos el tercer ¿por qué?

Porque la persona encargada de los descuentos está contratada por horas y solo viene dos veces al mes por solo la hora que dura el descuento.

Nos preguntamos el cuarto ¿por qué?

Porque el 90% del presupuesto de marketing y ventas en su mayoría se está yendo en conseguir nuevos clientes con campañas de Facebook.

Nos preguntamos el quinto ¿por qué?

Porque la persona encargada de marketing y ventas se está enfocando en incluir el modelo ‘Pagado’ de la ‘Hipótesis de Crecimiento’ a la compañía.

Démonos cuenta que si no hubiéramos hecho el ejercicio de las Five Whys lo más seguro es que simplemente hubiéramos contratado una persona para hacerle mantenimiento a los servidores o hasta de pronto podríamos haber comprado uno nuevo (sin necesidad porque el viejo no estaba a su máxima capacidad); cuando la fuente del problema está en cómo se están manejando las campañas de marketing y ventas.

Ahora bien, el emprendedor puede hacer un análisis del beneficio que está trayendo la implementación del modelo ‘Pagado’ y mirar si puede sacar algo de presupuesto para tener más horas a la persona encargada de descuentos; puede tener esta persona por lo menos una vez a la semana para que el descuento no pase cada quince días sino semanalmente, bajando la concentración de personas y por lo tanto evitando que los servidores se caigan.

Cruzar el abismo - cross the chasm

A medida que crecemos, más personas tendrán contacto con nuestra empresa. Las personas que inicialmente atraemos son innovadores por naturaleza y están dispuestos a probar algo nuevo, pero a medida que crecemos e incluimos a otros grupos, las nuevas personas no son tan aventureras y esto lleva a que las ventas se frenen.

Se habla que hay un abismo entre los primeros en adoptar un producto y la mayoría de personas. La única forma de cruzar este abismo según Gear Up es creando un portafolio de productos. Dejamos los productos o servicios que ya tenemos para los clientes iniciales que son los innovadores, pero a los más conservadores empezamos a ofrecerles otros productos. Solo recordemos que cada vez que sacamos un producto o servicio nuevo debemos hacer un ejercicio parecido al que venimos haciendo al recorrer los pasos anteriores.

Tabla de riesgos

Otra estrategia muy útil para enfrentar futuros problemas es la tabla de riesgos presentada por Gear Up. En esta tabla buscamos identificar los riesgos que creemos que podemos enfrentar, para tomar decisiones que nos lleven a prevenir los problemas. Aquí hay un ejemplo de algunos riesgos y cómo se llena la tabla:

Riesgo ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué hacer si se presenta? ¿Probabilidad que suceda? ¿Qué tan grave es? Perder empleados claves Darles acciones Tener un plan de sucesión 15% 30% Producto prohibido por regulaciones Contratar a alguien para hablar en el Congreso Sacar ese producto, pero tener otros productos 1% 99% El inversionista no entrega el dinero prometido Tener presupuestos de Bootstrapping Hacer Bootstrapping e ir buscando nuevos inversionistas 70% 0% Falla un producto Hacer pruebas con MVP hasta aprobar las hipótesis Comprar un startup que lo esté haciendo 5% 70%