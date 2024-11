Durante el panel "Escenario Poscovid: una visión internacional", realizado en el Congreso Expocotelco, los miembros de las agremiaciones manifestaron su preocupación por el futuro de la industria en medio de los rebrotes reportados en Europa y las pocas aperturas de los prestadores de servicios hoteleros en Latinoamérica.

De acuerdo con la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Helen Kouyoumdjian, la industria hotelera en ese país ha vivido la pandemia de manera muy similar a los demás de la región.

Lea también: Gobierno busca activar el turismo con IVA de 5% a paquetes y tiquetes

“Hasta el momento no hemos tenido el cierre definitivo de los hoteles, sin embargo, los despidos han llegado al 50% en la industria y el escenario es de completa incertidumbre. En el país hay cuarentenas por diferentes zonas, especialmente las rurales y se mantienen las fronteras cerradas sin ninguna claridad del futuro”.

En esto coincide el vocero de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina, Jordi Busquets: “La fotografía más recurrente que vemos en el sector es la de la incertidumbre, si bien tenemos algunos protocolos listos el país sigue cerrado y no hay forma de reactivar si siguen presentándose casos”, afirmó.

En Argentina, de acuerdo con Busquets, el 90% de la actividad hotelera está cerrada y el pronóstico para fin de año sigue siendo sombrío porque el 75% de las empresas en este país podrían cerrar operaciones en los próximos cinco meses.

Además, el 10% de las empresas del sector hotelero ve una disminución de sus actividades, lo que corresponde a más de 300.000 compañías de la industria argentina.

El caso ecuatoriano no dista mucho de lo que se está viviendo en los demás países de la región.

De acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo de Ecuador (Fenecaptur), Holbach Muñeton, “las operaciones hoteleras en el país se mantienen en un 18%".

"No hemos tenido más apoyos gubernamentales, lo que nos ha causado serios problemas, los subsidios no aplican para el sector y eso hace que no podamos ni reactivarnos ni operar tranquilamente”, afirmó.

En el foro también participó la secretaria general de la Asociación Empresarial de Hoteles de Madrid (AEHM), Mar de Miguel, quien dio su perspectiva de la industria en España.

“En nuestro caso tenemos abierto el 70% de los alojamientos pero la industria ha estado muy golpeada, especialmente en el tema de la confianza. Con los nuevos rebrotes, hay más preocupación por los protocolos de bioseguridad, por lo que debemos ser más claros con lo que viene”, aseguró De Miguel.

También le puede interesar: Caquetá, mi primer destino de turismo sostenible luego de la cuarentena

¿Cómo va la reactivación?

Ante el panorama complejo que vive la industria, los invitados al panel aseguraron que cada país está trabajando en los protocolos y explotando al máximo cada posibilidad de reactivar el turismo.

En el caso chileno, Kouyoumdjian afirmó que están aprovechando las libertades que da el semiconfinamiento en este país, pero que las expectativas están puestas en la apertura de las fronteras para tratar de recuperarse para la temporada de verano.

De acuerdo con Muñeton, en Ecuador hay “muchos obstáculos en las regiones con los controles por pueblos, la gente no se puede mover tranquilamente de un lado para otro”.

“Nuestra industria ya venía golpeada desde octubre del año pasado, por lo que nos encontramos ante una lucha constante sin muchas posibilidades”, aseguró.

En Argentina se espera que el verano pueda darse de forma tranquila, pero todavía faltan muchos protocolos por aclarar.

“Hemos hecho webinars, diversos eventos virtuales para tratar de entender cuál es el mejor camino para recuperarnos, pero no esperamos una normalidad sino hasta el último trimestre de 2021”, afirmó Busquets.

Finalmente, la vicepresidenta sénior de World Travel & Tourism Council (WTTC), Maribel Rodríguez, dijo que el llamado de las entidades mundiales es a no cometer los errores europeos.

“Aquí tuvimos un problema de coordinación, todos los países abrieron a destiempo y mientras unos podían visitar un lugar otros no, y eso no ayudó a que pudiéramos reactivarnos correctamente”, aseguró.

Además, Rodríguez aconsejó a los países latinoamericanos generar confianza en las personas y coordinar los planes de bioseguridad y los protocolos de forma mundial.

Lea también: Fenalco y Avianca crean alianza para reactivar el turismo nacional