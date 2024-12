Las discusiones irán hasta marzo próximo cuando inicia el periodo legislativo. El propósito de estas deliberaciones, en donde participarán empresas, usuarios, taxistas y otros protagonistas de la denominada economía colaborativa, busca fijar reglas claras y precisas para prestar servicios de transporte público.

La actual legislación establece una serie de requisitos para prestar servicios públicos de transporte, normas que se quedaron desactualizadas luego del boom de la última década cuando aparecieron plataformas como Uber.

La ministra de transporte, Ángela María Orozco, aseguró que se trabajará de manera conjunta con el Congreso de la República para reglamentar estas plataformas. "Nosotros como Ministerio no tenemos nada en contra sino que promovemos las plataformas tecnológicas. El tema no tiene nada que ver con plataforma, no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con unas condiciones de habilitación sectorial que exige la ley colombiana por ser considerado el transporte un servicio público esencial. Desde que comenzó este Gobierno el Ministerio de Transporte ha venido desarrollando con todas las modalidades de transporte más de 750 mesas de trabajo precisamente para actualizar la legislación de transporte en los distintos temas", afirmó.

Al respecto, la jefe de la cartera del transporte resaltó las medidas que se han tomado para actualizar algunos servicios como la chatarrización y la modernización del servicio de taxis para que compitan en igualdad de condición con las nuevas plataformas.

De igual manera, destacó que la falta de regulación de este tipo de servicios no es un problema único de Colombia pues hay más de 20 países donde hay fallos por competencia desleal y en demandas particulares se ha exigido que Uber o salga del país o se regularice conforme a las reglas internas de cada país. "Este Gobierno y este Ministerio han adoptado una agenda proactiva de modernización del sector transporte ppero sobre la base del cumplimiento de la ley y si se requiere cambio legislativo además de trabajar con el congreso sino dar la discusión con todos los actores que se ha plateado para que haya un equilibrio en las reglas de juego y tengan todos unas condiciones de seguridad", afirmó Orozco.

Horas antes del anuncio, el presidente de la República Iván Duque se pronunció sobre el caso asegurando que no se puede permitir la competencia desleal y que el Gobierno trabajará para buscar un país donde “la cancha esté equiparada”. “Nosotros tenemos que ser muy claros, no se busca afectar la tecnología es un tema sobre la igualdad en la prestación de un servicio”, dijo Duque y explicó que mientras los taxistas tienen que pagar cupo y otro tipo de seguros adicionales, los conductores de las plataformas tecnológicas como Uber compiten sin pagar.

Durante su pronunciamiento el mandatario no le cerró las puertas a una eventual reglamentación de las plataformas colaborativas. “No se le puede afectar el empleo a trabajadores honestos”, explicó. Finalmente, Duque anunció que el tema de Uber se incluirá en la Gran Discusión Nacional.

La noticia también se da pocos días después de que la empresa Uber anunciara el cese de operaciones en Colombia a partir del 1 de febrero, luego de un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (20 de diciembre) que obliga al cierre de operaciones de la empresa por asuntos de competencia. Incuso, este lunes la compañía informó que adelantaría su salida de algunas ciudades, comenzando por Barranquilla donde la plataforma dejará de operar a partir del próximo 16 de enero.