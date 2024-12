ENTRETENIMIENTO

Amazon Prime Video habilita de manera gratuita contenido para disfrutar en la cuarentena

El aislamiento por el coronavirus se ha alargado, por ahora, hasta el 13 de abril en Colombia. Esto ha puesto a los ciudadanos no solo a cumplir el reto de quedarse en casa para cuidar su salud sino también a buscar opciones de entretenimiento. Y una de ellas han sido las plataformas de streaming, que en los últimos días han ofrecido beneficios a los usuarios para hacer más llevadero su tiempo en casa. Tal es el caso de Amazon Prime Video que en los últimos días habilitó parte de su contenido familiar e infantil de manera gratuita para que los ciudadanos del mundo tengan una nueva alternativa de entretenimiento. Según informó el portal tecnológico The Verge, la plataforma habilitó más de 40 programas familiares y para niños a los cuales podrán acceder todos los clientes, incluidos los que no tengan la membresía Prime. Así, los usuarios lo único que necesitarán es una cuenta de Amazon, que pueden obtener de forma gratuita al registrarse en el sitio principal de la plataforma. Dentro del catálogo se incluyen películas y series originales de Amazon como Pete the Cat o Bug Diaries, así como series populares como Peppa pig y Caillou.