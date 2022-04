Con licencia para delinquir: El Huila avanza, pese a algún gobernador corrupto y otros mediocres

Dos son hermanos entre sí. Cuando menciono uno de los 11, me dice: “Extractor del erario. Objetivo: llevarse la mayor cantidad de dinero que puedan”. Cuando leo otro nombre, señala: “El que más se enriqueció”. Cuando le pregunto si el departamento ha progresado, contesta que sí, pues hace 60 años había un alto grado de miseria en Neiva. Añade que, cuando viajó en 1963 de Bogotá a Neiva por tierra, había asfalto solamente hasta Natagaima, en el Tolima, y de ahí a Neiva era “puro barro”; y ese tramo, que era el más breve, tardaba tanto como de Bogotá al Tolima. Indica que el Huila progresó por el esfuerzo del pueblo, que es “trabajador y honrado”.

Hacia 1990 uno se montaba en el avión en Neiva, anota, y conocía a casi todos los pasajeros, lo que no pasa actualmente. Hoy Neiva tiene 400.000 habitantes, en un departamento de 1.200.000 almas. Le pregunto a Aníbal Rodríguez por los gobernadores y me contesta: “Hemos tenido altibajos, administradores destacados y otros que no lo han sido tanto”.