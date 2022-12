La lista de libros académicos: seis investigaciones para no perderse

No se trata solo de la asombrosa historia del cartagenero Juan Miranda, llena de raptos, prisiones, demandas y acontecimientos sorprendentes, que ocurrió entre Colombia y Estados Unidos durante el siglo XVIII. Es también una investigación sobre las formas de exclusión, el racismo y el tráfico humano que padecieron muchos afrodescendientes bajo el sistema colonial. Un libro imperdible, ganador de múltiples premios, en el cual su autora, profesora en Queen College (City University of New York), nos mantiene pegados a la página.