Las letras de la libertad

Una de ellas le salvó la vida: la lectura. Y el lugar en el que renació su ánimo y su esperanza fue la biblioteca de la cárcel, en donde le permitieron leer, aunque se impedía el intercambio de palabras y eso le inquietaba. “Allí encontré personas de diferentes patios y de diferentes grupos armados. Como estaba prohibido hablar, no había ataques. Entonces se me ocurrió proponerle a la directora de la biblioteca que todos socializáramos lo que estábamos leyendo, que cada uno contara algo de los libros que leía”, recuerda. Así surgió la tertulia ‘Mentes Libres’, que se llamó así para resaltar que, en la cárcel, se pierde la capacidad física de salir, pero no la de pensar.