¡Por las nubes! Inflación, dólar y alimentos

El continente americano no ha logrado zafarse de las garras de la subida de precios; el encarecimiento del costo de vida parece no dar tregua. Países como Estados Unidos y Argentina registran cifras históricas que no se habían visto desde hace más de 30 años. Sin embargo, los números del Departamento Administrativo Nacional de Estadística le dan un respiro a Colombia entre la tormenta: los precios han comenzado a ceder. Así va la inflación en el hemisferio.