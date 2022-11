Ranking de Universidades por carreras

Las condiciones escolares en Colombia evidenciaron las brechas. Por una parte, colegios privados con estudiantes habituados a la tecnología, con acceso a equipos, y en el otro extremo un país rural donde no llega el internet, no existen equipos tecnológicos. Incluso, en las grandes ciudades muchos estudiantes de poblaciones vulnerables carecían de las herramientas para una educación remota y los profesores se enfrentaban a las limitaciones de construir proyectos de educación virtual.

Pérez, quien ahora está nominado al premio Titanes Caracol, considera que la educación híbrida cierra brechas importantes , en especial en los casos de niños con enfermedades o estudiantes deportistas que no pueden cumplir con los horarios tradicionales. Así mismo, reconoce que uno de los aportes de este modelo es la posibilidad de tener profesores de otros países, que no se podrían vincular de otra manera.

Esta es definitiva porque el pequeño que no aprende a reconocer y a expresar sus emociones puede sentir que no lo tienen en cuenta, que no es capaz, que sus opiniones no son importantes y llegar a tener conductas como gritos, llantos incontrolables, mordiscos, pataletas y berrinches.