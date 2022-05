Top of mind 2022 - Jóvenes

Con más tiempo en casa, por cuenta de las restricciones de la pandemia, los niños y jóvenes desempeñaron un papel protagónico a la hora de elegir marcas y tener una relación más profunda con ellas. Ahora, en medio de su regreso a clases y de retornar a la normalidad, los pequeños empieza a definir el papel de las marcas en sus mentes.

En el estudio, al preguntar por las marcas más recordadas sin tener en cuenta ninguna categoría, gana nuevamente Adidas, con 20 por ciento, pero en esta ocasión comparte el liderazgo con Coca-Cola. Sin embargo, los caminos para alcanzar este porcentaje fueron diferentes: Adidas cayó 6 puntos frente a 2021 y 9 puntos en comparación con 2020. Mientras que Coca-Cola aumentó 2 puntos al compararse con el año anterior. Nike les siguió con 17 por ciento, 3 puntos menos que en la medición anterior. Margarita dio un salto significativo y de 3 por ciento que registró el año pasado, llegó a 10 por ciento.

Al comparar los resultados de todas las categorías, Colgate tiene el top of mind más alto, con 79 por ciento; seguida de Rappi, en aplicaciones, con 71, y Fruco, en salsas de tomate, con 70 por ciento. Ninguna otra marca supera esta frontera.

Los saltos más significativos los dieron Freskaleche –en leche líquida–, que creció 11 puntos porcentuales –de hecho, el año anterior su recordación fue marginal–, y Karol G, en cantantes colombianos, que subió 10 puntos y llegó al 13 por ciento.

Por el lado de las caídas, la más grande la tuvo Pastas Doria, que pasó de 48 a 34 por ciento, 14 puntos menos. UNE cayó en telecomunicaciones y perdió 11 puntos, mientras que Shakira, de 21 por ciento, se situó en 12 por ciento.

En bebidas, los liderazgos son sostenidos, como Coca-Cola, en gaseosas; Cristal, en agua; Hit, en jugos, y Alquería, en leche. Pero en productos de aseo de consumo masivo, las batallas son más intensas. Por ejemplo, en champú hubo cambió de liderazgo y Savital desplazó a Head & Shoulders, una competencia que viene desde hace varios años.

De otro lado, con la caída de Doria, la brecha con la Muñeca, en pastas, pasó de 17 puntos en 2021 a 3 puntos este año. Unas más alcanzan cifras históricas, como Festival, en galletas, y Crem Helado, que llegan a sus mejores registros en la historia de la medición.

Algunos íconos se recuperan de sendas decrecientes y vuelven a tomar protagonismo, como iPhone, de Apple, en celulares, que aunque no es la más recordada en la categoría, llega a su mejor cifra a lo largo del estudio.

Otras marcas, aunque no son líderes en su categoría, muestran tendencias al alza, como el caso de D1 en supermercados, que de 2015 a este año viene en ascenso y llegó a 20 por ciento, a 2 puntos del líder de la categoría, Éxito.

El ‘no recuerda’ sobresalió en categorías como centros comerciales, y alcanzó su registro más alto en los últimos años, con 18 por ciento. Al igual sucedió en ropa informal, en la que el ‘no recuerda’ rompió la tendencia decreciente.

En todas las ciudades, al comparar las categorías, la marca más recordada es Colgate, salvo en una: Barranquilla. En la Arenosa le cede el primer lugar a Jet. Además, es la única variable

–ciudades, género, nivel socioeconómico y edad– en la que Colgate no alcanza la mayor cifra de recordación.

En la mayoría de variables, Colgate, Jet y Fruco lideran la recordación. Sin embargo, en algunas de ellas ese podio cambia. Por ejemplo, en Barranquilla, después de Jet y Colgate, Rappi se mete con la tercera mayor cifra de recordación. En Cali sucede algo parecido: detrás de Colgate y Jet se ubica Avianca.

Es clave seguirle la pista a la relación de los niños con las marcas. No solo son decisores clave en algunas categorías y los consumidores del futuro, sino que también es el momento de empezar a construir un vínculo más estrecho.

Las tres más recordadas

Niños y jóvenes siguen influyendo en la decisión de compra en los hogares, y más en un periodo en donde se culminaba la pandemia por covid 19 para dar paso a un repunte en la economía y primeros pasos para una vuelta a la normalidad.

Estando más tiempo en casa esta población jugó un papel protagónico a la hora de escoger marcas. En el estudio, al preguntar por las marcas más recordadas sin tener en cuenta ninguna categoría, gana, nuevamente Adidas, con 20 por ciento, pero esta vez empatada con Coca-Cola, con 20 por ciento y seguida por Nike, con 17 por ciento.

Adidas, aunque mantiene su liderazgo bajó seis puntos frente a 2021 y nueve puntos en comparación a 2020. Igualmente, su gran competidor Nike bajó tres puntos frente a 2021 y seis al compararlo con 2020.

Mientras las marcas líderes de zapatos bajaron sus pasos, Coca-Cola fue subiendo como espuma en los últimos años: en 2020 logró 9 por ciento, subió en 2021 a 15 por ciento y este año alcanzó 20 por ciento, alcanzado a Adidas.

El confinamiento sirvió entre niños y adolescentes para valorar más a Colgate, con 9,6 por ciento frente a 3,2 por ciento en 2021. Los barranquilleros, con 13, 7 por ciento recordaron más esta marca frente a otras ciudades como Cali, 12 por ciento y Bogotá con 8,9 por ciento.

Bebidas

La cola más famosa

Coca-Cola sigue siendo la marca de gaseosas más recordada por los niños y jóvenes con 49 por ciento, aunque perdió tres puntos frente al año anterior. Postobón gana dos puntos y alcanza 17 por ciento y Pepsi Cola llega a 11 por ciento de recordación, perdiendo un punto frente al año anterior. Esta vez, Coca Cola fue más recordada en Barranquilla (58 por ciento) seguida de Cali (51 por ciento), Bogotá (48 por ciento) y Medellín (44 por ciento). En esta última ciudad se presentó la caída más fuerte frente al año anterior, con una disminución de 12 puntos porcentuales. Entre hombres y mujeres la caída en la recordación fue de 3 puntos frente a 2021. Sin embargo, la calificación de ambos géneros, en 2022, llegó a 49 por ciento. En el estrato 2, la líder de las gaseosas alcanza su mayor recordación con 53 por ciento, 5 puntos más frente al año anterior, mientras que en el estrato 3 cayó ocho puntos. Igualmente, en los estratos 4, 5 y 6 bajó su top of mind 7 puntos. Entre los niños de 8 y 10 años la recordación de Coca Cola se mantuvo en 54 por ciento, siendo esta población la que más la recuerda frente al resto del grupo de edades (11 y 14, y 15 y 17 años). Son los adolescentes entre 11 y 14 años quienes recuerdan en segundo lugar a la líder de las colas con 49 por ciento, tres puntos menos frente a 2021. Y los mayorcitos entre 15 y 17 años recordaron en 43 por ciento a la tradicional marca de bebidas, que equivale a una caída del siete por ciento frente al año anterior.

Gaseosas

Aguas embotelladas

Domina el cristal

Cristal de Postobón conserva su top of mind entre los colombianos en esta categoría, con 44 por ciento, pese a una caída de tres puntos frente al año anterior. Brisa, con una gran diferencia frente al líder logra 15 por ciento de recordación y un punto menos en el comparativo anual, y Cielo con 8,7 por ciento baja cuatro puntos porcentuales. Mientras en Bogotá la líder de las aguas embotelladas sube a 46 por ciento, en Cali presenta una caída de 11 puntos porcentuales frente al año anterior, al igual que en Medellín donde pierde seis puntos en comparación a 2021. A Cristal la recuerdan más los hombres (46 por ciento) que las mujeres (42 por ciento). Sin embargo, los dos géneros la tenían más en su mente el año pasado que el presente. De acuerdo con el estudio, es en el estrato tres donde esta marca tiene mayor recordación, con 53 por ciento, cinco puntos más que en 2021. Todo lo contrario, al estrato 2 en donde esta agua embotellada perdió 11 puntos. Por edades, Cristal fue la líder entre los niños de 8 y 10 años con 49 por ciento de preferencia. A diferencia de este comportamiento, entre los adolescentes de 11 y 14 la marca pierde 11 puntos porcentuales, entre 2021 y 2022. Aunque muy lejos de las marcas líderes, empiezan a tomar ventaja en este ranking H2O con una favorabilidad del ocho por ciento y Manantial con cinco por ciento, ambas con crecimiento sostenido desde el 2020.

Jugos

Todo un ‘hit’

Hit es la marca de jugos más recordada entre niños y adolescentes. En 2022 se mantiene en 63 por ciento al igual que en 2021, después de ganar cuatro puntos en 2020. El hito de este jugo en esta categoría es la gran diferencia de 55 puntos con el segundo top of mind, Del Valle que obtuvo 8 por ciento en el estudio, pero con cinco puntos menos que el año anterior. Los que más recuerdan a Hit (68 por ciento) son los niños y adolescentes de Cali, seguido de los barranquilleros con 64 por ciento; los bogotanos, con 63 por ciento, y los medellinenses, con 53 por ciento. Las mujeres recuerdan en 64 por ciento a jugos Hit, en 2022, tres puntos más que en 2021. A diferencia del 2021 cuando los hombres fueron los que más tuvieron en la mente a esta marca (66 por ciento), este año la recordaron 63 por ciento, tres puntos menos que el año anterior. Los niños y adolescentes de estratos 3, así como los de 4, 5 y 6, recuerdan en 65 por ciento a Hit. Le sigue en su orden el estrato 2 con una recordación de 61 por ciento, un punto más frente al año anterior. Los más pequeños recuerdan en 69 a la marca líder en esta categoría, 7 puntos más en su mente, frente a 2021. Entre los adolescentes de 15 y 17 años ganó seis puntos esta marca, pasando de 58 a 64 por ciento. Y, entre los chicos de 11 y 14 años la recordación bajó 10 puntos porcentuales. Cifrut con un top of mind del 5 por ciento y Tampico con 3 por ciento empiezan a ser recordados por la población infantil y adolescente.

Leches líquidas

Leches ‘más frescas’

Alquería sigue como líder en el ranking, esta vez, alcanzó una recordación de 39 por ciento, dos puntos más que en 2021, dejando muy atrás a sus competidores: Alpina con un top of mind de 13 por ciento y una caída de 4 puntos frente al año pasado, y Colanta recordada en 12 por ciento, con un bajonazo de 8 puntos en la mente de niños y adolescentes. Freskaleche logró un gran salto en este ranking, pasando de 0 por ciento a 12 por ciento. En el estudio se percibe también cómo el origen de la leche influye en su recordación, es así como Alquería es la más recordada de los bogotanos, en 52 por ciento; Colanta lo es en Medellín (36 por ciento) y en Cali la protagonista es Freskaleche de origen santandereano (26 por ciento). Alquería tiene un mayor top of mind en hombres que mujeres el 41 por ciento de ellos dijo este año que la recordaba por encima de otras marcas, a su vez las niñas y adolescentes (37 por ciento) no la olvidan. Por estratos, en el 3 recuerdan más a Alquería, en 45 por ciento, cinco puntos más que el año pasado. Caso contrario pasa en los estratos 4, 5 y 6 donde se registró una caída en la preferencia por esta marca de 5 puntos porcentuales. Por edades, son los más pequeños (entre 8 y 10 años) los que más tienen en la mente a la marca líder, en 41 por ciento, con un aumento de dos puntos entre 2021 y 2022. Entre los adolescentes de 11 y 14 años la preferencia subió tres puntos, y entre los de 15 y 17 años la recordación es de un punto más.

Aseo

Cremas dentales

Dura mordida

Colgate es la marca de cremas dentales líder en el top of mind de los niños y jóvenes con 86 por ciento, 5 puntos porcentuales menos que la medición anterior. Desde 2007, cuando se inició el estudio, esta marca lidera por un amplio margen la categoría superando a Fortident, Oral B y Fluocardent, entre otras. En Medellín, Colgate alcanza 90 por ciento de recordación, seguida de Bogotá donde llega a 87 por ciento; en Cali, el top of mind alcanzó 83 por ciento y en Barranquilla 80 por ciento. Las niñas y adolescentes tienen en 89 por ciento presente esta marca, con una caída de siete puntos frente a 2021. Los niños registran 84 por ciento, frente a 86 por ciento del año anterior. Por estratos, es en el 2 en donde se registra una recordación mayor de 89 por ciento; seguida del estrato 3 con 87 por ciento y en los estratos 4, 5 y 6 el top of mind es de 81 por ciento. La percepción por edades arroja que son los más pequeños (entre 8 y 10 años) los que recuerdan más la marca, en 90 por ciento, que equivale a dos puntos más frente a 2021. La recordación de la marca disminuye entre más edad tienen, es así como entre los chicos de 11 y 14 años el nivel da 89 por ciento, y entre los de 15 y 17 años alcanza 79 por ciento. Fortident, empieza a tener más espacio en la mente de los colombianitos, al pasar de 1 en 2021 a 4 por ciento, en 2022.

Jabones de baño

La espuma es lo de menos

A pesar de caer dos puntos porcentuales, Protex –con 26 por ciento- es la marca más recordada de jabones entre niños y jóvenes. Johnson, el segundo top of mind, con 14 puntos, también cae un punto, y la tercera marca en este ranking es Palmolive con 14 por ciento, la cual subió un punto frente al año anterior. Llama la atención en el estudio que el ‘no recuerda’ llega a 20 por ciento, un incremento de 5 puntos frente a 2021. Los barranquilleros recuerdan más a Protex, en 41 por ciento, cuatro puntos menos que en 2021. En Medellín, alcanzó 29 por ciento, dos puntos más que el año pasado. En Bogotá, el poder de recordación fue de 24 por ciento, siete puntos menos que en 2021. Esta vez, los niños y las niñas recordaron, en cada uno de los géneros, en 26 por ciento a Protex, y Johnson en las niñas registra 17 por ciento, frente a 11 por ciento en los niños. Por estratos, es el 2, el que más recuerda a Protex, en 31 por ciento, pese a una caída de tres puntos frente a 2021. En el estrato 3, los consultados mantuvieron en la mente a Protex, en 26 por ciento, y en los estratos 4, 5 y 6 le otorgaron esta marca una recordación de 20 por ciento. Los adolescentes entre 15 y 17 años recordaron a la marca líder en 32 por ciento, 2 puntos menos que en 2021. Los jovencitos entre 11 y 14 años mostraron una preferencia por Protex de 26 por ciento, 1 punto menos que el año pasado y los niños entre 8 y 10 años se inclinaron en 19 por ciento, con una caída de 5 puntos hacia la preferencia de este jabón.

Champú

Cabeza a cabeza

Para este año hay cambio de liderazgo. Savital con 25 por ciento, 5 puntos más que el año pasado, queda en el primer lugar y manda al segundo puesto a Head & Shoulders con 21 por ciento, 2 puntos menos que en 2021. Pantene las sigue con 14 por ciento de recordación entre niños y adolescentes, con 1 punto más. El año pasado la marca más recordada había sido Head & Shoulders, con 23 por ciento y en segundo lugar Savital con 20 por ciento. En años anteriores, las dos marcas han turnado su liderazgo entre los dos primeros puestos. El tercer lugar lo ocupa este año Pantene con 14 por ciento, y el cuarto Johnson con 9 por ciento. Por ciudades, en el estudio de este año, los barranquilleros aparecen como los que más recuerdan a Savital, con 29 por ciento y 2 puntos menos que en 2021, le siguen los caleños con 27 por ciento y un incremento de 17 puntos. Bogotá reflejó un top of mind del 25 por ciento que implicaron 3 puntos más frente al año anterior. Medellín se mantuvo en 23 por ciento de preferencia para esta marca de champú. El 30 por ciento de las niñas y adolescentes recuerda más a Savital, 2 puntos más que en 2021. Por género, el 21 por ciento de los niños y adolescentes tiene en su mente a la marca líder de este año, con aumento en 8 puntos frente al año anterior. Con 30 por ciento, el estrato 2 es el que prefiere más a Savital; le sigue el estrato 3 con 29 por ciento y los estratos 3, 4, 5 y 6 con 15 por ciento de recordación. Por edades, son los adolescentes entre 11 y 14 años, así como los de 15 y 17 años los que recuerdan más la marca líder con 26 por ciento, mientras que los niños entre 8 y 10 años la tienen en su mente en 24 por ciento.

Papel higiénico

Largo rollo

Durante diez años Familia se ha mantenido como la marca más recordada en Colombia en esta categoría. De nuevo, en 2022 sigue con su liderazgo, al alcanzar 59 por ciento en el top of mind, pese a los 6 puntos que bajó frente a 2021. El papel higiénico Scott con 15 por ciento, ocupa el segundo lugar en este ranking, en donde bajó 2 puntos frente al año anterior. Otro de los hechos del estudio, es que un 15 por ciento de los consultados ‘no recuerda’ ninguna marca, indicador que va en aumento, frente a 2021 cuando se obtuvo 11 por ciento. Con 56 por ciento Cali es la ciudad en donde menos recuerdan el papel higiénico Familia, indicador que cae en 12 puntos, frente al año anterior. Por el contrario, son los barranquilleros los que más recuerdan la marca líder, con 67 por ciento, subiendo tres puntos en comparación a 2021. Medellín muestra el tercer lugar de preferencia para Familia con 63 por ciento, pese a la caída en 8 puntos frente al año anterior. Y es Bogotá la ciudad que menos recuerda esta marca, este año, con un porcentaje de 58, tres puntos menos que en 2021. Las niñas y adolescentes recordaron este año más a la marca líder frente a la población masculina: 60 por ciento frente a 59 por ciento. Por nivel socio económico, en 62 por ciento el estrato 2 y el 3 prefieren a Familia, seguida de los estratos 4, 5 y 6 con 52 por ciento. Y por edades, son los chicos de entre 11 y 14 años los que más recuerdan a Familia en 61 por ciento, 2 puntos menos frente a 2021. Entre 15 y 17 años, esta marca es menos recordada este año, con un top of Mind de 57 por ciento, tras una caída de nueve puntos porcentuales.

Productos de consumo masivo

Salsas de tomate

Faltó más salsa

A pesar de caer ocho puntos porcentuales, Fruco mantiene el liderazgo en el top of mind de la categoría salsas de tomate, y queda con 70 por ciento, su menor indicador en los últimos 15 años. Bary queda en 10 por ciento, subiendo 4 puntos frente a 2021, y salsas San Jorge con 3 por ciento, desciende un punto frente al año pasado. El estudio revela que el 9 por ciento de los consultados ‘no recuerda’ ninguna marca un indicador que subió un punto frente al año pasado. Por ciudades, es Cali en donde se registra la mayor caída de recordación de la marca líder de salsas de tomate, frente a 2021: cayó 18 puntos porcentuales, pasando de 85 a 67 por ciento. Caso contrario se vivió en Medellín, en donde los consultados mantienen en su mente a Fruco en 69 por ciento, 9 puntos más que el año pasado. Bogotá también reflejó una caída de 5 puntos, al pasar de 79 a 74 por ciento. Las niñas y adolescentes recuerdan más a Fruco (71 por ciento) que los varones (69 por ciento) frente al año anterior, en ambos géneros se registra una caída de 8 puntos. Por nivel socio económico, es en el estrato dos, en donde tienen más presente a Fruco, con 74 por ciento; seguido de los estratos 4, 5 y 6 con 69 por ciento y el 3 con 68 por ciento, en este último se registra una caída de 14 por ciento frente a 2021. Son los adolescentes de 11 y 14 años los que más recuerdan a Fruco, con 77 por ciento, con un aumento de 5 puntos frente al año pasado. La mayor caída en el top of Mind de Fruco se da entre los chicos de 15 y 17 años, en donde se pierden 15 puntos, pasando de 85 a 70 por ciento.

Chocolatinas

Dulce vuelo

Aunque cae 7 puntos porcentuales, frente a 2021, chocolatinas Jet sigue liderando el top of mind de esta categoría, al alcanzar 74 por ciento de recordación. Y mientras esta marca va cayendo desde hace cinco años, la segunda -Jumbo- viene en ascenso de punto en punto desde el 2019. En 2022 logró estar en la mente del 13 por ciento de los encuestados. Con una diferencia de 61 puntos porcentuales entre Jet y Jumbo, las chocolatinas M&M y Hersheys, marcan 2 por ciento. Los ‘bogotanitos’ recordaron en 12 puntos menos a Jet frente a 2021, pasando de 85 en 2021 a 73 en 2022. Los medellinenses también tuvieron menos presente a la líder de las chocolatinas, con una caída de 8 puntos porcentuales, seguida de Barranquilla en donde se perdieron 3 puntos frente a 2021. Fue en Cali donde se registró un incremento de 3 puntos en la recordación de esta marca. Para los niños y adolescentes su top of mind en chocolatinas fue Jet, con 78 por ciento, mientras las niñas la recordaron en 70 por ciento. Frente al año pasado, en ambos géneros se reflejó una caída de 9 por ciento (niñas) y 5 por ciento (varones). De acuerdo con el nivel socio económico son los chicos del estrato 2 quienes recuerdan más a Jet, con 75 por ciento; y tanto el estrato 3 como en los estratos 4, 5 y 6, recuerdan a la líder en 74 por ciento. En todos, se deduce una caída, frente al año anterior, siendo el estrato tres el que pierde 11 puntos porcentuales. Los niños de entre 8 y 10 años, son los que más tienen presentes en su mente a la marca líder de este ranking, con 80 por ciento., pese a una caída de 3 puntos frente a 2021. Los adolescentes de entre 11 y 14 años recordaron a Jet en 76 por ciento, 6 puntos menos que el año pasado y los chicos de entre 15 y 17 años la tuvieron presente en 67 por ciento, 11 puntos menos que en el periodo anterior.

Pastas

Al ‘Dente’

Doria es la líder del top of mind en la categoría de pastas alimenticias, con 34 por ciento, pese a una caída de 14 puntos frente al año anterior. Le sigue con una recordación del 31 por ciento La Muñeca, que mantiene su indicador del 2021, el cual viene en ascenso desde 2019. Llama la atención en el estudio el incremento de ‘no recuerda’ ninguna marca, el cual pasó de 17 por ciento, en 2021 a 24 por ciento, en 2022. Pastas Gavassa y Diana, entran al top of mind con un nivel de recordación de 4 y 2 por ciento, respectivamente. Por ciudades, es en Bogotá y Barranquilla donde se presentan las mayores caídas en la recordación de Doria. Es así como en la capital del país, los niños y adolescentes pasaron de recordar la marca de 59 a 42 por ciento, 17 puntos menos frente al año pasado. Y en Barranquilla el top of mind de la líder cayó en 28 puntos porcentuales. En Medellín y Cali, también se reflejó una caída del 10 y el 3 por ciento, respectivamente. Con 38 por ciento las niñas y adolescentes recordaron más a Doria frente a los varones (30 por ciento) Y, precisamente en los niños se dio la mayor caída frente al año anterior (19 puntos porcentuales). Es en el estrato 3 donde más recuerdan a Doria, con 38 por ciento, seguido del estrato 2 cuyo poder de recordación fue de 35 por ciento, y en los estratos 4, 5 y 6 la tienen presente en 26 por ciento. Esta vez, los adolescentes entre 15 y 17 años recordaron más a Doria, con 38 por ciento, pese a una caída de 22 puntos porcentuales frente a 2021. En segundo lugar, los chicos de entre 11 y 14 años tuvieron presente esta pasta, con 33 por ciento, 10 puntos menos que el año anterior, y los niños de entre 8 y 10 años la recordaron 31 por ciento, 9 puntos menos que en el periodo anterior.

Galletas

Un festival apetecido

Festival sigue conquistando la mente de los pequeños consumidores, que la han sabido recordar en 30 por ciento, 3 puntos más frente a 2021. Su gran competidor, Oreo, no se queda atrás con un 23 por ciento, un punto más que el año pasado. Caso contrario Saltin Noel ha caído 7 puntos, al pasar de 16 a 9 por ciento entre 2021 y 2022. Igualmente, Ducales cae en 5 puntos porcentuales. Los niños y adolescentes de Medellín recordaron más a Festival que en otras ciudades, con 33 por ciento, 18 puntos más que en 2021. En Bogotá, el nivel de recordación de esta marca de galletas es de 32 por ciento, 3 puntos menos frente al año pasado. En Barranquilla la recordaron 25 por ciento y en Cali 23 por ciento. Entre los varoncitos se dio el mayor nivel de recordación de esta marca, con 31 por ciento, 6 puntos más frente a 2021. Y las niñas y adolescentes optaron en 29 por ciento por Festival, un punto menos que el año pasado. De acuerdo con el nivel socio económico, es en el estrato 3 en donde recuerdan más a la líder de las galletas, con 35 por ciento. Le siguen los estratos 4, 5 y 6, en donde la recordaron 27 por ciento y el estrato 2 con 26 por ciento. Son los adolescentes mayores (15 y 17 años) los que recuerdan más a Festival, con 34 por ciento. Los chicos de entre 11 y 14 años la tienen presente en 30 por ciento y los más pequeños (entre 8 y 10 años) 25 por ciento.

Tecnología

Computadores

Hardware a la carta

Con 27 por ciento de recordación, y 7 puntos menos que en 2021, Hewlett Packard (HP) mantiene su liderazgo en el top of mind. Le sigue Lenovo con 19 por ciento, que suma un punto a favor, frente al año pasado, y Apple con 13 por ciento, sube con 4 puntos al tercer puesto. En Barranquilla HP tiene el mayor porcentaje de recordación, con 34 por ciento, aunque con 15 puntos menos que en 2021. Medellín recordó en 32 por ciento a esta marca de computadores, un punto menos que el año pasado; el 28 por ciento de los caleños consultados la tiene en su mente, con una caída de nueve puntos, y es en Bogotá donde tiene el menor indicador de recordación, con 23 por ciento, y una caída de siete puntos porcentuales. Por género, tanto niños como niñas recuerdan por igual (27 por ciento) a HP, aunque frente a 2021, la mayor caída (10 puntos) en preferencia se da entre los varones. Es en el nivel socio económico 2 es donde más recuerdan a HP, con 34 por ciento. Le siguen los estratos 4, 5 y 6, con 28 por ciento, y en el estrato 3 la recordación por esta marca líder se da en 20 por ciento. Por edades, el estudio muestra que son los adolescentes de entre 15 y 17 años, así como los de 11 y 14 años quienes más recuerdan a Hewlett Packard, con 30 por ciento, respectivamente. Y entre los pequeños de ocho y diez años, es recordada esta marca, en 20 por ciento.

Redes sociales

Va creciendo la red

Facebook sigue liderando como marca más recordada en Redes Sociales con 46 por ciento. Sin embargo, tiene una disminución de 6 puntos frente a 2021. Su ventaja frente a Instagram es de 24 puntos porcentuales, aunque la segunda en top of mind, sigue en crecimiento sostenido leve, con 22 por ciento de recordación. WhatsApp crece un punto frente a 2021, al pasar de 13 a 14 por ciento para ocupar el tercer puesto en ranking y le sigue Tik Tok, con 7 por ciento, aumentando en 2 puntos frente al año anterior. Es en Barranquilla, donde Facebook es más reconocida por niños y adolescentes con 70 por ciento y un crecimiento de 13 puntos frente a 2021. El segundo lugar que más recuerda a la líder de redes es Medellín con 49 por ciento, en donde perdió 2 puntos frente al año anterior. El 46 por ciento de los caleños dice recordar esta marca y el 40 por ciento de los bogotanos la recuerda, aunque en la capital perdió 14 puntos frente a 2021. Entre los niños y adolescentes varones Facebook tiene más recordación con 50 por ciento, frente a las niñas que la recuerdan 41 por ciento. Por nivel socio económico, la líder de las redes la tienen más presente en el estrato 2 y 3 con 47 por ciento. Mientras que en los estratos 4, 5 y 6 es recordada en 43 por ciento. Con 53 por ciento, los adolescentes entre 15 y 17 años tienen mayor recordación Facebook, sin embargo, tuvo una caída en esta población de 7 puntos frente a 2021. Los niños entre 8 y 10 años se inclinaron en 46 por ciento por la líder de las redes, 4 puntos menos que el año pasado, y los chicos entre 11 y 14 años la recuerdan en 41 por ciento.

Comunicaciones

Telefonía celular

Clara la señal

Claro continúa siendo líder en el top of mind de niños y jóvenes en marcas de telefonía celular, con 48 por ciento, un punto menos que el año pasado. Tigo creció cuatro puntos y queda con 20 por ciento, quitándole el segundo lugar a Movistar que perdió un punto este año, al obtener 17 por ciento de recordación. Es en Bogotá y Cali donde Claro es la más recordada con 54 por ciento, aunque en la capital del país perdió 3 puntos frente a 2021. En el top of mind le sigue Medellín, en donde la marca líder es recordada en 39 por ciento, donde creció 6 puntos, y es en Barranquilla donde menos la tienen presente con 24 por ciento, con una caída de 5 puntos con respecto al año anterior. Entre las ciudades, sorprende la percepción reflejada en el estudio por los barranquilleros con Tigo, donde creció 15 puntos su nivel de recordación, pasando de 29 a 44 puntos porcentuales, entre 2021 y 2022. Claro tiene mayor recordación entre las niñas y adolescentes con 51 por ciento, creciendo 3 puntos frente a 2021. A su vez, los varones la recuerdan en 47 por ciento, 3 puntos más que el año anterior. En los estratos 3, así como en el 4, 5 y 6 recuerdan a la líder de la telefonía celular en 51 por ciento, 6 puntos menos que en 2021, y en el estrato 2 su actual recordación es de 43 por ciento. Con 53 por ciento Claro es la más recordada entre los adolescentes de entre 15 y 17 años, le siguen los niños entre 8 y 10 años que la recuerdan en 49 por ciento y por último está el grupo de 11 y 14 años que tiene en su mente a esta marca con 45 por ciento.

Telecomunicaciones

Desconexión

Sigue una tendencia que llama la atención en el top of mind de la categoría de telecomunicaciones, porque el ‘no recuerda’ gana tres puntos más frente a 2021. Con 15 por ciento la respuesta dada por niños y adolescentes ocupa el segundo lugar en este ranking, después del primero de la lista que es Claro/Telmex, la marca más recordada, la cual mantuvo un 44 por ciento y con el cual deja a Movistar en tercer lugar, que llega este año a 13 por ciento, ganando tres puntos frente a 2021. ETB y Tigo empatan este año con ocho por ciento, ubicándose en el cuarto lugar. Entre las que más pierde recordación, según este estudio, está UNE (Orbitel) que pasó de 14 a 3 por ciento de top of mind, y ETB que perdió cinco puntos entre 2021 y 2022. Con 48 por ciento, es en Cali donde niños y adolescentes recuerdan más a Claro/Telmex; seguido de Bogotá y Barranquilla con 46 por ciento, y Medellín con 36 por ciento de recordación. El estudio revela que en la ‘Arenosa’ la líder de telecomunicaciones ganó 11 puntos porcentuales. Los varones dan 45 por ciento de recordación a Telmex, frente a 44 por ciento de recordación por parte de niñas y adolescentes. Por nivel socio económico se da un empate entre los estratos 3, 4, 5 y 6, al recordar en 49 por ciento a la marca líder de las telecomunicaciones. Por edades, los chicos entre 11 y 14 años son los que más recuerdan a Telmex con 46 por ciento, con 3 puntos más frente a 2021, seguido de los niños entre 8 y 10 años con 44 por ciento de recordación.

Teléfono celular

Llamada en espera

Pese a una caída de tres puntos Samsung se mantiene estable en el liderazgo de esta categoría entre niños y jóvenes, con 36 por ciento. iPhone en segundo lugar gana 7 puntos, con 21 por ciento de recordación, y en tercer lugar se ubica Huawei con 14 por ciento y una pérdida de 5 puntos frente a 2021. Motorola es la cuarta marca de teléfonos celulares con mayor recordación, al alcanzar 11 por ciento, sin embargo, perdió 2 puntos frente al año pasado. Esta vez, se destaca en el top of mind Xiaomi que gana un punto. Es en Medellín, donde esta población recuerda más a Samsung con 46 por ciento y gana cinco puntos frente al año pasado. Le sigue Barranquilla con 38 por ciento de recordación, aunque pierde 11 puntos. Con 33 por ciento en Bogotá los niños y adolescentes se acuerdan de la marca líder de teléfonos, pese a perder 3 puntos frente a 2021, y en Cali es donde menos la recuerdan (32 por ciento). Las niñas y adolescentes tienen 41 por ciento más presente a Samsung, a diferencia de los niños que la recuerdan 30 por ciento. Con 43 por ciento, es en el nivel socio económico 2, donde más recuerdan a Samsung este año, pese a una caída del 11 por ciento frente al 2021. Le sigue el estrato 3 con 33 por ciento de recordación y los estratos 4, 5 y 6 con 32 por ciento. Samsung es recordada en 39 por ciento por adolescentes entre 15 y 17 años, le siguen los chicos de 11 y 14 años con un nivel de recordación de 38 por ciento y los niños entre 8 y 10 años guardan en su mente a esta marca en 30 por ciento, y es en este último grupo donde se registra la mayor pérdida en puntos, 13.

Canales de televisión

Los niños tienen el control

Para esta medición en niños y jóvenes, Canal Caracol sube dos puntos porcentuales y llega a 29 por ciento, mientras que Canal RCN baja dos puntos y alcanza 17 por ciento. Cartoon Network se ubica en tercer lugar con una recordación de 10 por ciento, ganando 2 puntos frente a 2021. Disney, en cuarto lugar, en la mente de niños y adolescentes pierde 2 puntos al pasar de 10 a 8 por ciento. También el canal Fox baja en recordación, al perder 2 puntos entre 2021 y 2022. En contraste Discovery Channel sube 3 puntos al pasar de 2 a 5 por ciento. Es en Cali donde más recuerdan al canal Caracol con 36 por ciento y gana 12 puntos frente al año anterior. Le sigue Barranquilla con 31 por ciento; Medellín con 28 por ciento, y Bogotá con 26 por ciento. Por género, con 33 por ciento y 2 puntos más son las niñas las que más recuerdan al canal Caracol. A su vez, los niños tienen presente esta marca en 24 por ciento. En el estrato 3 el canal líder es recordado en 31 por ciento, seguido del nivel socio económico 2 que lo trae a su mente en 30 por ciento y en los estratos 4, 5 y 6 el indicador muestra 23 por ciento de top of mind. Entre los adolescentes de 15 y 17 años Caracol es el más recordado con 30 por ciento, mientras que a RCN los niños de entre 8 y 10 años lo recuerdan 19 por ciento.

Sector financiero

Bancos

Tocando techo

En esta categoría, consolida su liderazgo Bancolombia con 49 por ciento, 6 puntos menos que en 2021. En el ranking, mantiene una gran brecha de 39 puntos porcentuales con el segundo lugar, Banco de Bogotá, que alcanza 10 por ciento en la mente de niños y adolescentes consultados. La población joven ‘no recuerda’ en 10 por ciento ningún banco., un indicador que sube cada año, esta vez ganó 6 puntos. Davivienda es el tercer banco más recordado con 9 por ciento, seguido por el BBVA con 9 por ciento. En Cali se registra el mayor nivel de recordación de Bancolombia con 59 por ciento, gana 13 puntos frente al 2021. Los medellinenses ocupan el segundo lugar en recordar el banco líder, con 58 por ciento, aunque pierden 21 puntos frente al año anterior. Sigue Barranquilla con 44 por ciento de recordación y Bogotá con 42 por ciento. Son, por género, más las niñas que recuerdan a Bancolombia con 53 por ciento, frente a los niños que tienen presente a este banco en 44 por ciento. Es en el nivel socio económico 2 en donde recuerdan más al banco líder con 50 por ciento, seguido por los estratos 3, 4, 5 y 6 con 48 por ciento. Los más pequeños, de 8 a 10 años, tienen más en la mente a Bancolombia. El estudio muestra que la recordaron 52 por ciento, siete puntos menos que en 2021.

Otras categorías

Automóviles

Al volante sin control

Chevrolet es la marca que encabeza el top of mind de la categoría de automóviles en niños y jóvenes con 27 por ciento, disminuyendo 4 puntos porcentuales frente a 2021. Toyota consigue con el 10 por ciento y Mazda alcanza 8 por ciento, 2 puntos más que el año pasado. Renault bajó del segundo al cuarto puesto en este ranking entre la población joven, al ser recordado con 7 por ciento, bajando cuatro puntos frente al 2021. Por ciudades, el estudio muestra que Chevrolet es la más recordada con 33 por ciento, 2 puntos más que el año anterior. En Cali la recuerdan en 28 por ciento; en Medellín 27 por ciento y en Bogotá 24 por ciento. Las niñas son quienes se acuerdan más de la marca líder en 29 por ciento, frente a los niños cuyo top of mind con esta marca llegó a 24 por ciento. En 34 por ciento recuerdan más a Chevrolet en los niveles socio económicos 4, 5 y 6. Le sigue el estrato 2 con 25 por ciento y el estrato 3 con 22 por ciento. A la mente de los adolescentes entre 11 y 14 años se le viene más la marca Chevrolet, con 30 por ciento. Seguido de los chicos entre 15 y 17 años que la recuerdan 27 por ciento, y los niños entre 8 y 10 años la tienen presente en 20 por ciento.

Aerolínea

Vuelo alto

Pese a una caída de seis puntos, frente a 2021 Avianca es la líder en la recordación de la categoría con 62 por ciento. La segunda marca más recordada es Viva Air Colombia con 4 por ciento. En tercer lugar, aparece Latam con 2 por ciento de recordación y 2 puntos menos que en 2021. En esta categoría, llama la atención en el estudio de este año que 26 por ciento de niños y adolescentes ‘No recuerdan’ ninguna marca. En Cali, recuerdan en 74 por ciento a Avianca, 7 puntos menos que en 2021. En Bogotá, el indicador de recordación alcanzó 62 por ciento y 8 puntos menos que el año pasado. En Medellín el 56 por ciento de los consultados dijo recordar a Avianca, subiendo 7 puntos frente al año anterior. Y, es en Barranquilla donde menos la recuerdan, con 55 por ciento y una caída de 21 puntos porcentuales. El 64 por ciento de las niñas y adolescentes se acordó más de Avianca que los niños (61 por ciento). Por nivel socio económico es en los estratos 4, 5 y 6 donde más recuerdan a esta aerolínea, con 70 por ciento; le sigue el estrato 2 con 63 por ciento y el estrato 3 con 57 por ciento. Los chicos entre 11 y 14 años tienen más presente a Avianca, con 69 por ciento; seguido por los jóvenes entre 15 y 17 años que la recuerdan en 63 por ciento y los niños entre 8 y 10 años que la recuerdan 53 por ciento.

Supermercados

Más cerca

Por un punto porcentual D1 que ocupa el segundo lugar en el top of mind de esta categoría ya casi alcanza a almacenes Éxito, la líder desde hace 15 años. Éxito alcanzó 22 por ciento de recordación entre la población joven, pero bajó dos puntos frente a 2021. Mientras tanto, D1 creció cuatro puntos al alcanzar 21 por ciento. Jumbo, que ganó tres puntos, y Supermercado Ara, que subió dos puntos, quedaron empatados en el tercer puesto de este ranking con ocho por ciento. Al cuarto lugar llegó Olímpica con siete por ciento. El origen da mayor recordación, al menos, así se evidencia con Éxito en Medellín, en donde los niños y adolescentes tienen presente esta marca en 26 por ciento. Le sigue Bogotá con 24 por ciento, Cali con 17 por ciento y Barranquilla con diez por ciento. Por género, son los niños los que más tienen presente al Éxito (23 por ciento), frente a las niñas y adolescentes (20 por ciento). La población joven consultada de los estratos 4, 5 y 6 son los que más recuerdan al Éxito, con 25 por ciento; seguidos del estrato 2 con 21 por ciento, y del estrato 3 con 20 por ciento. Los más grandecitos, entre 15 y 17 años son los que más recuerdan al Éxito con 27 por ciento; les siguen los adolescentes entre 11 y 14 años que la mantienen en su mente con 20 por ciento, y los niños entre ocho y diez años la recuerdan 19 por ciento.

Comida rápida

La gran mordida

McDonald’s sigue en la mente de niños y jóvenes en el top of mind de marcas en comidas rápidas con 34 por ciento, dos puntos porcentuales menos que la medición de 2021. El segundo en el ranking es El Corral que alcanza 10 por ciento de recordación y sube un punto frente a 2021. Sin embargo, la brecha en la recordación es grande entre estas dos marcas, con 24 puntos de diferencia. En la mente de niños y adolescentes Kentucky Fried Chicken -KFC- permanece con 7 por ciento, subiendo 3 puntos frente a 2021. En el estudio, sobresale la respuesta ‘No recuerda’ ninguna marca por 17 por ciento de los encuestados. Con 39 por ciento McDonald’s es la marca de comida rápida más recordada en Bogotá, que sube tres puntos frente a 2021. Le sigue Medellín con 34 por ciento, en donde subió cuatro puntos porcentuales; Barranquilla con 29 por ciento y un punto más frente al año anterior, y Cali en donde fue recordad en 24 por ciento, pero disminuyó 21 puntos porcentuales. El 40 por ciento de la población infantil varonil se inclina por McDonald’s, mientras que las niñas y adolescentes la recuerdan 28 por ciento. Por nivel socio económico, es en el estrato 3 donde recuerdan más esta marca, con 40 por ciento, le siguen los estratos 4, 5 y 6 cuya recordación alcanzó 36 por ciento, y el estrato 2 con un top of mind de 26 por ciento. Los más pequeños, entre 8 y 10 años, ya tienen la marca en sus mentes, en 39 por ciento, seguramente la ‘Cajita feliz’ ayuda en la memoria. Le siguen los adolescentes, entre 11 y 14 años con un nivel de recordación de 37 por ciento, y para los chicos de 15 y 17 años la marca la tienen presente en 26 por ciento.

Centros comerciales

Que haya de todo

En esta categoría el top of mind rompe la tendencia de una marca líder, pues el protagonismo se lo lleva una respuesta ‘No recuerda’ ninguna con 18 por ciento, indicador que subió 9 puntos frente a 2021. Unicentro con 8 por ciento de recordación lidera este ranking entre los centros comerciales y se destaca en el estudio por subir 3 puntos frente al año pasado. Centro Mayor, aunque va de la mano en la mente de los consultados con Unicentro, bajó de 11 por ciento a 8 por ciento. Gran Plaza con 6 por ciento de recordación entre niños y adolescentes, subió 4 puntos porcentuales frente a 2021. Les sigue Viva con 4 por ciento y Chipichape con el mismo porcentaje. Y aunque por ciudades influye el origen de la marca, Unicentro es más recordada entre la población de menores de Cali, con 13 por ciento; seguida por Medellín en donde la recuerdan 12 por ciento, mientras que en Bogotá 5 por ciento de los consultados la tuvo presente. Por género, los niños con 20 por ciento recuerdan más a Unicentro, mientras que las chicas la mantienen en mente en 16 por ciento. Es en el nivel socio económico 2, en donde recuerdan más a Unicentro con 24 por ciento; seguido de los estratos 4, 5 y 6 con 21 por ciento, y el estrato 3 con 11 por ciento. Por edades, son los chicos de 11 a 14 años los que más recuerdan a Unicentro, en 20 por ciento.

Zapatos tenis

Con pasos iguales

Al mismo ritmo parecen ir Nike y Adidas al ser recordadas por niños y adultos con 37 por ciento, Y aunque comparten el liderazgo de top of mind, Adidas registra un crecimiento de 2 puntos frente 2021. Converse y Jordan comparten el segundo lugar entre la recordación de zapatos, con 3 por ciento, y sorprendió en el estudio Puma al caer 4 puntos porcentuales, entre 2021 y 2022. Por ciudades, Nike obtiene una recordación en Barranquilla de 54 por ciento, mientras que Adidas la recuerdan más en Medellín con 41 por ciento. En Bogotá recuerdan más a Adidas (37 por ciento) que a Nike (35 por ciento). Por género, los hombres tienen mayor recordación (40 por ciento) de Nike, mientras que las mujeres se inclinan por Adidas, en 38 por ciento. En el estrato 2 tienen más presente a Nike, con 40 por ciento, mientras que Adidas es más recordada entre los estratos 4, 5 y 6, con 40 por ciento. Entre los adolescentes de 11 y 14 años el top of mind es de Nike con 38 por ciento, y los que más recuerdan a Adidas son los niños entre 8 y 10 años.

Televisores

Más pantalla

Samsung lidera el top of mind en niños y jóvenes de la categoría de televisores, con 33 por ciento, aunque bajó 2 puntos frente a 2021. El segundo lugar es para LG con 31 por ciento, 2 puntos porcentuales más que el año pasado, mientras Sony pierde 3 puntos y alcanza 7 por ciento. En Medellín, Samsung es la más recordada con 40 por ciento, mientras que en Bogotá recuerdan más a LG con 34 por ciento. Cali se inclina más por Samsung (34 por ciento) que por LG (28 por ciento). A su vez, la población de menores en Barranquilla recuerda más a Samsung (31 por ciento) que a LG (23 por ciento). Por género, los niños y adolescentes recuerdan más a Samsung (37 por ciento) que a LG (30 por ciento), mientras que en las niñas LG con 32 por ciento, supera a Samsung (29 por ciento). En el nivel socio económico 2, recuerdan más a Samsung con 35 por ciento, ganando 8 puntos porcentuales frente a 2021. En el estrato 3 recuerdan más a LG con 38 por ciento, en donde ganó 11 puntos porcentuales frente al año anterior. Y en los estratos 4, 5 y 6 prevalece Samsung con 38 por ciento, aunque perdió 4 puntos porcentuales. Por edades, Samsung es más recordada entre los adolescentes de 11 y 14 años, con un crecimiento de 2 puntos frente a 2021, y LG está más en la mente de los jóvenes entre 15 y 17 años con 32 por ciento.

Consola de videojuegos

Juegos de nunca parar

Pese a una caída de 5 puntos Xbox 360 llega a 38 por ciento convirtiéndose en el líder de la categoría, seguido por Playstation con 33 por ciento que se mantiene con el mismo nivel de recordación que en 2021. Nintendo, que ocupa el tercer lugar en el top of mind con 11 por ciento, creció 2 puntos frente a 2021, y ‘No recuerda’ ninguna marca alcanza 18 por ciento, ganando 5 puntos frente al año pasado. En Bogotá recuerdan en 47 por ciento a Xbox, marca que perdió 6 puntos frente a 2021. Le sigue Cali con una recordación de 31 por ciento, y una pérdida de 11 puntos frente al año anterior. Medellín recuerda más a Playstation (34 por ciento) y gana 6 puntos, y Barranquilla tiene más presente a Playstation con 47 por ciento, pero pierde 18 puntos frente al año anterior. Xbox es la más recordada entre las niñas con 41 por ciento, y Playstation la recuerdan más los varones con 40 por ciento. Por nivel socio económico el estrato 2 se inclina más por Xbox con 42 por ciento; al igual que el estrato 3 con 42 por ciento. Mientras que en los estratos 4, 5 y 6 recuerdan más a Playstation con 41 por ciento. Entre los niños de 8 y 10 años la marca Xbox perdió 15 puntos; entre los adolescentes de 11 y 14 años cayó 3 puntos, y entre los de 15 y 17 años también perdió 3 puntos.

Ropa informal

La pinta se mantiene

Este año el 29 por ciento de los consultados en este estudio ‘No recuerda’ ninguna marca de ropa informal, una tendencia que creció 5 puntos frente a 2021. La más recordada es Adidas con 16 por ciento, aunque perdió 2 puntos frente a 2021. Koak con 8 por ciento es la segunda marca más recordada en esta categoría que creció un punto frente al año anterior. El tercer puesto lo ocupa Nike con 7 por ciento, que se mantuvo en su puntaje. Adidas es la marca líder en recordación, en Cali, según este estudio, al alcanzar 23 por ciento. Le sigue Barranquilla con 18 por ciento, Bogotá y Medellín con 14 por ciento, cada una. Por género, son los niños y adolescentes los que recuerdan más a Adidas, con 21 por ciento, mientras que las niñas la recuerdan 11 por ciento. Es en el estrato 2 donde tienen más presente a la marca líder de ropa informal (18 por ciento). Le sigue el estrato 3 con 17 por ciento, y en los estratos 4, 5 y 6 con 13 por ciento. Con 21 por ciento, y un crecimiento de 8 puntos Adidas es más recordada entre los niños de 8 y 10 años. Le siguen los de 11 y 14 años que recuerdan la marca en 17 por ciento, y los de 15 y 17 años, que la recuerdan en 11 por ciento. Zara pierde 2 puntos en la recordación en esta categoría; Falabella pierde un punto frente al año anterior, mientras que Off Corss crece un punto porcentual.

Cantantes colombianos

A todo ritmo

Maluma es el líder de la categoría en el top of mind de niños y jóvenes, alcanzando 19 por ciento, con dos puntos más que en el año anterior. Al segundo lugar llega Karol G quien trepa del 3 al 13 por ciento, desplazando a Shakira quien pierde 8 puntos en este ranking. Carlos Vives con 12 por ciento de recordación queda en el cuarto puesto, seguido por JBalvin que pierde 2 puntos frente al año anterior. Contribuye al liderazgo de Maluma, la recordación en 30 por ciento de los medellinenses que creció 11 puntos frente a 2021. Los bogotanos le suman 18 por ciento en el indicador a este cantante; los caleños lo recuerdan en 14 por ciento y los barranquilleros 13 por ciento. Por género, es la recordación de niños y adolescentes varones la que impulsa a Maluma en el top of mind, con 22 por ciento. Mientras que las niñas contribuyen con 16 por ciento. Por nivel socio económico, la población juvenil de estratos 4, 5 y 6 es la que más recuerda a Maluma, con 26 por ciento. Le sigue el estrato 3 (20 por ciento) y el 2 (12 por ciento). Los principales fans de Maluma son los adolescentes entre 15 y 17 años, que lo recuerdan con 23 por ciento. Le siguen los chicos de 11 y 14 años, con 18 por ciento y los de 8 y 10 años, con 15 por ciento.

Helados

Sigue congelado el primer puesto

Crem Helado es el líder de esta categoría entre niños y adolescentes, con 53 por ciento y un crecimiento de 6 puntos, frente al 2021. Cada vez se aleja más del segundo puesto en este ranking, Popsy, con 12 por ciento, y de Colombina que aparece en el tercer puesto, con 8 por ciento y una caída de 5 puntos porcentuales. Es en Bogotá donde presenta Crem Helado su mayor recordación, con 57 por ciento, seguida de Cali con 51 por ciento, Medellín con 48 por ciento, y Barranquilla con 47 por ciento. Por género, son los niños los que recuerdan más la marca líder, con 54 por ciento, mientras que las niñas y adolescentes lo tienen en la mente en 51 por ciento. Con 54 por ciento, es el estrato 3 el que más recuerda a Crem Helado; le siguen los chicos del estrato 2 con 53 por ciento y los de los estratos 4, 5 y 6, con 51 por ciento. Tanto niños de 8 a 10 años, como los de 15 y 17 años, tienen en su mente a la marca líder de helados, con 55 por ciento. Y los de 11 y 14 años la recuerdan estos helados con 49 por ciento. Crem Helado viene registrando un gran crecimiento desde 2019, sin embargo, desde hace diez años se mantiene como el líder en esta categoría.

App Domicilios y Mercado

Crece el mercado desde el celular

Rappi, el primer unicornio colombiano, es el líder de esta categoría entre niños y adolescentes, con 61 por ciento, pese a una caída de 8 puntos frente al año anterior. La empresa emergente mantiene una brecha de 52 puntos con el segundo en el ranking, Ifood, que alcanza 8 por ciento. El tercer lugar lo ocupa Merqueo con 5 por ciento y Mercado Libre con 3 por ciento. Domicilios.com con 3 por ciento, pierde 4 putos en la recordación de niños y adolescentes. En Barranquilla con 73 por ciento es en donde recuerdan más a Rappi; le siguen Cali con 54 por ciento; y Medellín y Bogotá con 58 por ciento. Esta vez la diferencia entre la recordación de la marca líder entre niños (60 por ciento) y niñas (61 por ciento), por género, es mínima. Es en los estratos 4, 5 y 6, en donde más recuerdan a Rappi, con 66 por ciento; les sigue el estrato 3, con 59 por ciento y el estrato 2 con 58 por ciento. Los adolescentes de entre 15 y 17 años son los que más tienen en la mente a este unicornio colombiano, con 70 por ciento. Ubereats, Didi food, Shoy, Picap, Merca Ya, Domiexpress, son entre otras las nuevas marcas de domicilios que empiezan a ser recordadas por la población infantil y juvenil en Colombia.

