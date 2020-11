Un refugio en medio de la guerra - prueba

“Los padres de familia me enviaban en ese tiempo yuca, plátano y cosas del campo para la educación de los niños. Un día, un comerciante me visitó y me apoyó. Y gracias a todos ellos fueron saliendo muchos. Hay una cantidad de ex alumnas que son enfermeras, algunas profesionales y otras auxiliares; hay dos arquitectos, un gerente de banco… En fin, hay mucha gente que tiene su proyecto de vida hecho, eso indica que se cumplió el objetivo”, recuerda el padre.