Experiencia ciento por ciento digital: el norte de AV Villas

Responder a los cambios en las necesidades de los consumidores, que piden productos inteligentes, seguros y autogestionables, es lo que define el norte digital del Banco AV Villas. Usando la permanente evolución tecnológica con altos componentes de seguridad la oferta AV Villas Digital es incluyente, transversal y simple para que con procesos ciento por ciento autogestionados por AVVillas APP y avvillas.com.co, jóvenes y adultos puedan solicitar productos como Cuenta de Ahorros, Depósito Digital, CDT, Crédito de Libre Inversión o Tarjeta de Crédito.

Todo este portafolio se suma a los innovadores y seguros canales digitales AVVillas APP y avvillas.com.co por los que el usuario puede administrar y gestionar su dinero teniendo una gran experiencia con beneficios tangibles como cero papeles, sin desplazamientos y disponibilidad las 24 horas del día.

El presidente del Banco AV Villas, Juan Camilo Ángel Mejía, señala que año tras año cada vez más clientes utilizan la app y la página para mover su dinero, hacer pagos y transferencias, entre otros. “Con AV Villas Digital nuestros clientes ahora cuentan con una plataforma segura y autogestionable para solicitar con inmediatez créditos y productos de ahorro o inversión con facilidad de acceso y usabilidad”.

AV Villas Revoluciona los medios de pago