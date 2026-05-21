Experiencia ciento por ciento digital: el norte de AV Villas
Seguro de que el camino es la autogestión y entregar a los clientes experiencias completamente digitales, el Banco cuenta con un portafolio de créditos, cuentas y tarjetas ciento por ciento digital, administrado de punta a punta con seguridad e inmediatez desde AVVillas APP y avvillas.com.co
Responder a los cambios en las necesidades de los consumidores, que piden productos inteligentes, seguros y autogestionables, es lo que define el norte digital del Banco AV Villas. Usando la permanente evolución tecnológica con altos componentes de seguridad la oferta AV Villas Digital es incluyente, transversal y simple para que con procesos ciento por ciento autogestionados por AVVillas APP y avvillas.com.co, jóvenes y adultos puedan solicitar productos como Cuenta de Ahorros, Depósito Digital, CDT, Crédito de Libre Inversión o Tarjeta de Crédito.
Todo este portafolio se suma a los innovadores y seguros canales digitales AVVillas APP y avvillas.com.co por los que el usuario puede administrar y gestionar su dinero teniendo una gran experiencia con beneficios tangibles como cero papeles, sin desplazamientos y disponibilidad las 24 horas del día.
El presidente del Banco AV Villas, Juan Camilo Ángel Mejía, señala que año tras año cada vez más clientes utilizan la app y la página para mover su dinero, hacer pagos y transferencias, entre otros. “Con AV Villas Digital nuestros clientes ahora cuentan con una plataforma segura y autogestionable para solicitar con inmediatez créditos y productos de ahorro o inversión con facilidad de acceso y usabilidad”.
AV Villas Revoluciona los medios de pago
El Banco AV Villas presenta su nueva Tarjeta Débito Digital Mastercard que ofrece seguridad e inmediatez para hacer más transacciones en el creciente comercio electrónico. Adquirir la tarjeta y usarla es un proceso totalmente digital por avvillas.com.co para los clientes que tengan una cuenta. Quienes no la tengan, pueden abrirla en un proceso ciento por ciento digital desde la web y luego solicitar la nueva Tarjeta Débito Digital en línea.