Entre lágrimas, la historia de una adopción ilegal

El caso de Claudia Vidal es muy particular, a diferencia de muchos casos de adopción donde los padres abandonan a sus hijos, en este caso ella, y su hermano, fueron robados. “En 2019 me di cuenta que yo no fui dada en adopción, yo fui robada de mi madre, y luego fui llevada a un orfanato. Un abogado, amigo de mi padre, que era un político, aprovechó que mi padre murió para llevarnos a mí y a mi hermano a su casa y luego al orfanato”, afirmó.