Cómo hacer el reclamo cuando no aparecen todas las semanas de la pensión cotizadas

¿Cómo reclamar por el faltante?

¿Por qué se pierden semanas cotizadas?

Existe la posibilidad de que las semanas de cotización para la pensión se pierdan si no están debidamente registradas en el sistema, lo que significa que no se refleja el pago de los aportes correspondientes en el historial laboral. En ocasiones, a pesar de realizar todos los trámites necesarios, estas semanas no quedan documentadas en ningún registro.

¿Qué hacer si la empresa en que trabajaba no hizo los pagos por aportes de pensión?

En el caso de que la empresa no realice los aportes correspondientes a la pensión, la responsabilidad puede recaer en el empleador o en el fondo de pensión, dependiendo de quién no haya gestionado adecuadamente los pagos. Si el empleador no efectuó los aportes, se considera su responsabilidad y puede dar lugar a una demanda en su contra para que se haga cargo de los pagos no registrados al trabajador.