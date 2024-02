¿Qué se necesita para comprar una casa en remate en Colombia?

Adicional a eso también hubo un reajuste en los subsidios del programa ‘Mi casa ya’, definiendo la asignación con base en el puntaje de Sisbén y no en el nivel de ingresos, como antes se hacía. Eso ocasionó que muchas familias que ya contaban con una preaprobación, tuvieran que desistir de la compra al no poder acceder al subsidio , lo que produjo que una vivienda que se iba a entregar, se quedara vacía y sin comprador. Esa situación se repitió miles de veces.

¿Cómo comprar una casa de remate en Colombia? Esto es lo que debe saber

Normalmente, las propiedades en Colombia entran en este proceso cuando el propietario no ha cumplido con obligaciones hipotecarias e incluso tributarias. Estas pasan a ser propiedad de la entidad financiera en la que está la deuda. Dicha entidad opta por comerciar el bien con el fin de obtener de regreso el dinero prestado. A esto se le llama remate.

Tenga en cuenta que las casas de remate bancario, según el portal comparabien, son inmuebles que no se pueden conocer con anterioridad. Es decir, que no puede visitar antes de pagar, por lo que puede que se lleve con sorpresas o que no le guste del todo.