Si es graduado o tiene conocimientos en química, hay vacantes laborales de hasta $11.000.000. Aplique aquí

Se labora por turnos, que cambian cada 8 días. Lunes a domingo de 6:00 am a 2:00 pm, 2:00 pm a 10:00 pm y de 10:00 pm a 6:00 am, la empresa cuenta con transporte y alimentación.

Estamos buscando personas como tú, apasionadas, íntegras, empáticas y transparentes. Si cuentas con experiencia mínima de 1 año ejecutando el proceso de auditoria de medicamentos, procedimientos y legislación, definidos para realizar una correcta autorización de la prestación del servicio NO POS, te invitamos a postularte.

Realizar el proceso técnico de auditoría a todas las solicitudes que impliquen temas relacionados con los medicamentos, no aprobados en el servicio POS, medicamentos no aprobados en el INVIMA o la dosificación de los mismos.

Contrato Indefinido. Horario de 47 horas semanales; Lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm, sábados de 08:00 am a 01:00 pm, no domingos.