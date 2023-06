A pesar de la crisis, comprar vivienda sigue siendo viable en Colombia

Tener una vivienda en Colombia, no solo es un lujo o sueño que tienen algunos pocos. Este es un derecho amparado por la Constitución Política, y que entre otras cosas, es uno de los movimientos que más dinamiza la economía de Colombia. A pesar que en la actualidad las cifras están en números rojos, los expertos consideran que sigue siendo un buen momento para realizar este tipo de negocios.

Para contextualizar lo que ocurre en el sector, según la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en lo corrido del 2023, la compra de vivienda nueva en Colombia ha caído drásticamente, en su reciente informe, se estima que las cifras de mayo del 2023 perdieron un 66%, en comparación con lo registrado en ese mismo mes pero del 2022.

Camacol asegura que en lo que va del 2023, el sector de la construcción está en números rojos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Con esto se completan 15 meses continuos de caídas en las cifras, siendo las viviendas de interés social las que más han perdido números en sus indicadores. Se estima que el sector de la construcción podría impulsar 1,5 puntos porcentuales el producto interno bruto del país.

“Cada mes, más de 15 mil personas se registran con el interés de adquirir vivienda y la mitad compra. Incluso, el 80 por ciento de los que invierten en VIS optan por el subsidio para el cierre financiero, lo que significa que la decisión de compra es sensible a la política pública”, detalló Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

Son varios los aspectos que afectan las cifras de la compra de vivienda, uno de ellos es la financiación, teniendo en cuenta que por la inflación, las tasas de interés siguen estando muy altas. Esto lógicamente desestimula la intención de hacer el negocio, pues la gran mayoría de colombianos no puede comprar un inmueble de contado.

Tasas de interés estarían impactando las cifras de la venta de vivienda. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De hecho, el mismo sector financiero, a través de Asobancaria, reconoce que no es buen momento para una deuda a largo plazo, precisamente por las altas tasas. Aun así, las entidades ofrecen métodos flexibles, con el fin de continuar estimulando el crédito, e impulsando el dinamismo en la economía.

Óscar Borja, abogado y autor del libro de comprador a propietario, en diálogo con Semana aseguró que a pesar de los altos precios en el mercado, los cuales hacen menos atractivo la idea de hacer negocio, no se puede dejar de tener la intención de comprar vivienda:

“En Colombia una vivienda no se consigue en menos de 130 millones o 150 millones de pesos, esto hace que sea inalcanzable para una gran mayoría de colombianos. Pero, si es posible comprar casa. Si es posible, gracias a ciertos programas, como Mi Casa Ya, pero, muchas veces hay que hacer otros esfuerzos para que sea posible. Muchas veces las tasas de interés, por temas de inflación, o por temas de economía, se pega en unas subidas importantes, entonces con los subsidios se puede cubrir la cuota inicial teniendo, permitiendo tener una casa a un precio asequible, para que la pagues en 20 años, por ejemplo. Pero, si la cuota me queda por encima de lo que yo me gano, porque los intereses están disparados, pues no voy a poder acceder a eso sí, entonces son demasiados puntos que convergen y se vuelven limitantes”.

Compra de viviendas sigue siendo un buen negocio, según analistas, - Foto: Diana Rey

El mejor consejo, según Borja, para poder comprar vivienda, es que sea un sueño, un anhelo muy íntimo para motivarlo a trabajar en pro de ese objetivo. Así mismo, empiece a ajustar sus preferencias con sus necesidades reales, como la ubicación, comodidad.

A pesar de todos los inconvenientes, el abogado considera que siempre es un buen momento para comprar vivienda: “yo digo que siempre va a ser un momento bueno, para comprar vivienda. Si yo no tengo una vivienda, estoy pagando arriendo, necesito independencia o necesito cualquier cosa, pues debo de comprarla, lo que pasa es que por la economía hay mucha gente que está afectada, pero, también hay gente que de la crisis saca las oportunidades. Si a usted le está yendo bien, aproveche el momento y compre vivienda”.