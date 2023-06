Así puede aplicar a descuentos para sacar la Libreta Militar en Colombia

En cumplimiento de las disposiciones legales, el Comando de Reclutamiento y Control Reservas llevará a cabo jornadas especiales para aquellos ciudadanos colombianos que deseen obtener su libreta militar. Estas jornadas, que se realizarán hasta el próximo 15 de junio en las 12 zonas de reclutamiento y en los 60 distritos militares, ofrecen descuentos significativos en la cuota de compensación militar y en las multas o sanciones impuestas por infracciones en el proceso de definición de la situación militar.

Los ciudadanos que participen en estas convocatorias especiales podrán disfrutar de un descuento del 60% en la cuota de compensación militar y del 90% en las multas o sanciones. Además, al finalizar el trámite, tendrán la opción de obtener de manera gratuita la constancia electrónica o solicitar la expedición física de su tarjeta de reservista de segunda clase, por un costo de $174.000 para este año.

Las personas que pueden acceder a estos descuentos son los ciudadanos colombianos residentes en el país o en el exterior que se encuentren en diversas situaciones. Entre ellas se incluyen los infractores que hayan sido sancionados con multas, como aquellos ciudadanos aptos que no se presentaron en la fecha, lugar y hora indicada para su incorporación, los que no asistieron a la primera evaluación de aptitud psicofísica, los que realizaron la inscripción de manera extemporánea antes del 4 de agosto de 2017, los mayores de edad que fueron aplazados por estar cursando estudios de bachillerato y no definieron su situación militar una vez obtuvieron su título, y aquellos a quienes se les liquidó la cuota de compensación militar y no cancelaron en el plazo establecido.

También pueden acceder a estos beneficios los ciudadanos que superaron la edad máxima de incorporación (mayores de 24 años), los declarados no aptos por los comités de aptitud psicofísica, los residentes en el exterior que demuestren una residencia mínima de 3 años, y aquellos exentos de prestar el servicio militar pero que deben cancelar la cuota de compensación militar, según lo establecido por la Ley 1861 de 2017.

Entre los casos de exención se encuentran el hijo único, el huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento, el hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años que carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, el hermano o hijo de quien haya fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, los hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de Marina profesionales, los clérigos y religiosos.

También están los casados que hagan vida conyugal, las personas en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial permanente, los varones que dejaron de tener el componente de sexo masculino en su registro civil, los incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, y los objetores de consciencia reconocidos previamente ante la comisión interdisciplinaria, según lo dispuesto en la ley 1861 de 2017.

Es importante tener en cuenta que aquellos ciudadanos que no cumplan con los requisitos mencionados deben abstenerse de asistir a estas jornadas especiales, ya que su situación podrá ser definida en cualquier momento en el distrito militar asignado.

Para aplicar a los descuentos y obtener la libreta militar, es necesario seguir ciertas instrucciones obligatorias. En primer lugar, los interesados deben inscribirse en la página web oficial del Comando de Reclutamiento y Control Reservas (www.libretamilitar.mil.co) y cargar en la plataforma los documentos requeridos, que incluyen la fotocopia de la cédula de ciudadanía, el registro civil de nacimiento y el acta y diploma de grado de bachiller, en caso de aplicar.

Estas jornadas especiales representan una oportunidad para aquellos ciudadanos colombianos que deseen regularizar su situación militar y obtener su libreta militar con importantes descuentos en la cuota de compensación y en las multas. Además, se busca facilitar el acceso a este documento a través de la opción de constancia electrónica o la expedición física de la tarjeta de reservista de segunda clase.

Es importante destacar que la libreta militar es un documento de carácter obligatorio para los ciudadanos colombianos. Esta puede ser requerida en diversos ámbitos de la vida civil y laboral. Por tanto, aprovechar estos descuentos y cumplir con esta obligación les permitirá a los ciudadanos colombianos asegurar su situación militar y tener acceso a los beneficios y oportunidades que esto conlleva.