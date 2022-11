Con la fuerte devaluación del peso colombiano, inversionista recomienda resguardarse en el mercado inmobiliario

Los expertos dicen que en estos momentos de volatilidad y dólar caro hay que pensar y analizar cuáles son las herramientas y sistemas para enfrentar la inflación y no perder.

En la actualidad hay un contexto económico local desfavorable que se suma al estado de alerta en el mundo por la guerra, la inflación y el fortalecimiento del dólar, lo que ha generado momentos de crisis financiera.

Esto ha llevado a una pérdida de valor de la moneda nacional, que se suma a una creciente inflación y a la consecuente alza de las tasas de interés. Como resultado, los colombianos se han visto forzados a pensar cuáles serían alternativas de inversión son las más adecuadas para no perder dinero.

Según los expertos, en estos momentos de volatilidad cambiaria es fundamental no quedarse con los pesos en efectivo o a la vista, así como diversificar, pues gran parte de los colombianos tienen todos sus recursos en moneda local como la casa, la pensión y sus cuentas de ahorro.

Una buena forma de diversificación consiste en adquirir activos en moneda extranjera. “Es bueno armar un portafolio que esté respaldado en productos que se afecten menos con la inflación y el dólar estadounidense ha demostrado ser más seguro que cualquier otra moneda”, explica el argentino Iván Anz, fundador de PhilanthroInvestors y de Equity & Help, firmas dedicadas a la venta de finca raíz en el país del norte.

La finca raíz en la Florida (Estados Unidos) es una de las que más atrae a compradores colombianos. - Foto: Getty Images

Cuando se va a invertir se enfrentan desafíos personales como: la incertidumbre, ¿cuál es el propósito y compromiso de la inversión?, ¿cuál será el rendimiento de mi dinero?, la especulación y el sentimiento de desconfianza o duda frente a las inversiones y de los proveedores de servicios financieros. Por ello la educación financiera ayuda a contemplar los distintos escenarios en los que se puede mover el flujo de efectivo que resultan clave para tomar las decisiones acertadas.

Se estima que las inversiones inmobiliarias en Colombia que van entre 500 y 900 millones de pesos, los rendimientos por valorización anual están entre 4% y 6%. En un sistema de inversión en dólares esto podría subir a entre 8% y 12% anual, asegura Anz. Insiste en que los activos dolarizados ofrecen protección frente al aumento del costo de vida local y frente a la volatilidad cambiaria.

Algunos de sus consejos para contrarrestar la actual situación económica que vive el país son:

Salir de las inversiones especulativas (Acciones, Apuestas, Bitcoins, etc.) Convertir sus dólares en activos reales que otorgan servicio de vitalidad a las personas (no dejarlos guardados debajo del colchón). Resguardarse en el mercado inmobiliario de segunda mano de los Estados Unidos con casas recuperadas de los bancos, pues fueron entregadas en dación de pago. Mantenerse positivo ya que toda crisis tiene tres cosas en común: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida.

No hay que paralizarse y quedarse con los pesos en la mano. Es el momento de repensar cuál es la mejor manera de manejar el dinero y esto será clave para tener mejores comportamientos en el futuro.

¿Cómo se ha movido el peso colombiano durante los últimos meses?

Como se sabe, en noviembre de 2022 la tasa de cambio peso-dólar superó por primera vez los 5.100 en noviembre. Esto, por supuesto, impacta diferentes aspectos de la economía, en especial, las actividades de exportación e importación.

Así mismo, Julio César Romero, economista de Corficolombiana, dijo que la moneda colombiana no solo ha perdido valor frente al dólar, sino también frente a otras monedas. “El peso se ha devaluado 24% frente al dólar, 14% respecto a las principales divisas de Latinoamérica, 12% frente a varias monedas petroleras y 11,5% respecto a divisas de países desarrollados”.

El gerente de Inversiones e Investigaciones de Alianza de Valores, Felipe Campos, ha explicado que el peso es una de las monedas más devaluadas en el mundo desde el 17 de junio de este año, doblando los registros de las divisas de economías en crisis, como la libra y el euro y siete veces más que las monedas de Brasil o México.

También indicó que “la única moneda que nos gana en pérdidas es el peso argentino y es por fotofinish (23% vs 20%). Argentina es un país con 82% de inflación. No se puede tapar lo que está ocurriendo. Estamos viviendo un Gobierno que no conoce lo técnico ni le preocupa”, aseguró Campos en su cuenta de Twitter en días pasados.