¿Cuáles son los bienes que no se incluyen en la repartición de la herencia?

¿Cuáles son las bienes que no se incluyen en la repartición de la herencia?

Hay ciertos bienes que no entran dentro del proceso de repartición. | Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que hay ciertos bienes que no se incluyen en la herencia por determinados motivos.

Por ejemplo, según lo estipulado en la ley, dentro de una herencia no se incluyen los derechos patrimoniales que se surgen debido a la muerte de la persona. Es decir, si el fallecido tenía un seguro de vida, este no se considera dentro de la herencia y por lo tanto no entra en la repartición.